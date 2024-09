Freedom Wars Remastered annoncé pour PlayStation, Switch et PC

Freedom Wars, le jeu d’action multijoueur préféré des fans, souvent salué comme l’un des meilleurs jeux de la PlayStation Vita, revient officiellement. Bandai Namco a annoncé aujourd’hui que Freedom Wars bénéficiera d’une version remasterisée sur les plateformes modernes, apportant avec elle une résolution 4K, une prise en charge de 60 images par seconde et d’autres améliorations.

Sorti pour la première fois sur Vita en 2014, Freedom Wars est un jeu d’action multijoueur dystopique à la troisième personne similaire à Monster Hunter qui prend en charge jusqu’à huit joueurs. Il a été développé à l’origine par le défunt Japan Studio, qui a fusionné avec Team Asobi en 2021. Les serveurs de Freedom Wars ont été fermés la même année. La version remasterisée est développée par Dimps Corporation, qui a pu obtenir l’autorisation de Sony d’utiliser la licence.

Malgré le statut de Freedom Wars en tant que favori de niche, il a réussi à développer un culte et à gagner une place dans notre liste des 25 meilleurs jeux Vita.

« L’accent mis par Freedom Wars sur les combats, le pillage et les améliorations crée une boucle de jeu addictive pour les possesseurs de Vita. Ce n’est certainement pas le seul clone de Monster Hunter disponible sur Vita, mais c’est peut-être le plus réussi », écrivions-nous à l’époque. « La pérennité de son cycle addictif de combats-pillage-améliorations est renforcée par un gameplay profond, des options de personnalisation et un composant en ligne vraiment intéressant, ce qui en a fait l’une de nos sorties portables préférées de 2014. »

En plus des améliorations graphiques, Freedom Wars Remastered proposera, entre autres, un système de fabrication d’armes repensé et des paramètres de difficulté supplémentaires. Néanmoins, nous avons écrit dans notre aperçu pratique que le jeu ressemble à ce qu’il était il y a 10 ans.

« Une partie de moi voit Freedom Wars Remastered davantage comme une nouveauté – un classique de la Vita qui est désormais au moins jouable sur les plateformes modernes avec ses parties les plus importantes intactes, pour le meilleur ou pour le pire. C’est fondamentalement le jeu de 2014 avec quelques éléments de qualité de vie nécessaires », a écrit notre previewer Michael Higham. « C’était un choix parfait pour la dernière console portable de Sony, et un plaisir à y passer des heures, à rivaliser avec d’autres Panopticons de votre région et à réduire votre peine de prison en vain. Je ne suis pas sûr que cela va prendre le même chemin qu’il y a 10 ans, mais je crois que c’est une grande victoire pour la préservation et pour rendre un classique culte beaucoup plus accessible sous une forme fidèle.

Les meilleurs jeux PS5

Dans le même aperçu, le réalisateur Takashi Tsukamoto qualifie le remaster de première étape nécessaire sur le chemin vers la réalisation éventuelle d’une suite.

« Nous voulions créer quelque chose comme ça depuis longtemps, mais nous n’en avons vraiment pas eu l’occasion. Comme Dimps [the development team]nous avons cherché des opportunités de publication quelque chosepeut-être une suite – quelque chose en rapport avec Freedom Wars. Cependant, il a été très difficile de constituer une équipe et rien ne se préparait vraiment. À un moment donné, nous nous sommes dit qu’une version remasterisée de l’original serait peut-être une bonne idée.

[W]Nous ne savons pas encore s’il y aura une suite, bien sûr, mais s’il y a une suite, nous avons des tonnes d’idées que nous voudrions mettre en œuvre dans ladite suite.

Quant à la raison pour laquelle il a fallu autant de temps pour revisiter Freedom Wars, Tsukamoto a déclaré : « L’occasion ne s’est jamais vraiment présentée jusqu’à maintenant. Nous avons pu parvenir à un accord avec Sony concernant la licence et ils ont pu s’associer à Bandai Namco, et il se trouve que c’est environ 10 ans plus tard que tout cela a commencé à se concrétiser. »

Tsukamoto dit qu’il espère que le nouveau remaster aura suffisamment de succès pour « passer à l’étape suivante vers la sortie potentielle d’une suite », ajoutant : « Autant nous aimerions le partager avec vous, autant nous ne savons pas encore s’il y aura une suite bien sûr, mais s’il y a une suite, nous avons des tonnes d’idées que nous voudrions mettre en œuvre dans ladite suite. »

Freedom Wars Remastered devrait sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Steam et Nintendo Switch le 10 janvier 2025. En attendant, consultez notre liste des meilleurs jeux de 2024 à ce jour.

Kat Bailey est la directrice de l’information d’IGN et co-animatrice du chat vocal Nintendo. Vous avez un tuyau ? Envoyez-lui un message privé à @the_katbot.