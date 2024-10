Freedom propose désormais un forfait de six mois à 174 $ avec 15 Go/mois de données 4G

Alors que certains fournisseurs de services sans fil canadiens s’efforcent de supprimer les services prépayés, d’autres l’améliorent avec de nouvelles offres. Freedom Mobile, par exemple, a lancé un forfait à 174 $/six mois avec 15 Go de données 4G par mois.

174 $ sur six mois équivaut à environ 29 $/mois, donc cette nouvelle option prépayée de Freedom est en fait un forfait 4G à 29 $/15 Go. Les vitesses 4G de Freedom sont plafonnées à 100 Mbps.

Outre les données, le forfait comprend des appels et des SMS illimités. Freedom répertorie également le plan comme un « spécial prépayé », ce qui suggère qu’il n’est disponible que pour une durée limitée.

En fin de compte, ce nouveau plan Freedom est correct, mais je pense qu’il présente un attrait de niche. En regardant simplement les options prépayées de Freedom, il existe quelques choix qui, à mon avis, sont légèrement meilleurs. Pour le même prix de 29 $/mois, les clients peuvent obtenir un forfait 5G de 10 Go avec une utilisation illimitée au Canada, aux États-Unis et au Mexique. À moins que ces 5 Go de données supplémentaires ne vous suffisent vraiment, je dirais que les données Canada/États-Unis/Mexique et 5G font du forfait à 29 $/10 Go l’option supérieure.

Au-delà de Freedom, Public Mobile, propriété de Telus a un forfait 4G de 20 Go à 30 $/mois avec une utilisation Canada/États-Unis et 100 minutes interurbaines mensuelles vers la Chine, Hong Kong, l’Inde, le Pakistan, les Philippines, Taiwan et le Royaume-Uni (notamment, Public indique que ce plan se termine le 24 octobre, mais il a également l’habitude de mettre dates de fin sur les plans, puis de les conserver au-delà de la date de fin.)

Koodo, propriété de Telus, possède également un Forfait prépayé à 29 $/mois avec 15 Go de données (si vous utilisez le paiement automatique).

Le principal avantage du forfait Freedom à 174 $/six mois est que vous pouvez payer six mois d’avance, ce qui, à mon avis, pourrait être utile, par exemple, aux étudiants, aux travailleurs ou aux voyageurs qui sont venus au Canada et qui n’ont besoin que d’un forfait pour une durée limitée. temps.

Vous pouvez consulter le nouveau plan Liberté ici.