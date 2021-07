Freedom Phone, Snapdragon Phone et Realme GT

Les grandes compagnies de téléphone ont eu une semaine tranquille, mais cela ne laisse que des espaces pour des bizarreries comme le Freedom Phone et le combiné Snapdragon Insiders de Qualcomm.

Le Freedom Phone est un téléphone « non censurable » du millionnaire Bitcoin autoproclamé Erik Finman. Les spécifications sont vagues et nous ne savons pas comment cela est censé fonctionner, mais il dispose d’un système d’exploitation « basé sur la liberté d’expression ». Et nous pensons que le papier peint Stars & Stripes pourrait également être inclus.

Seulement un peu moins ridicule est le smartphone de Qualcomm pour Snapdragon Insiders. Il s'agit d'un appareil Android phare construit par Asus qui est conçu pour les développeurs et les superfans de Snapdragon – et vous devez être un superfan pour y déposer 1500 $. Enfin, on se tournera vers un téléphone auquel on fait un peu plus confiance : le Realme GT. Chris a été occupé à revoir la merveille à rayures de course, nous aurons donc toutes ses réflexions sur le ranger intermédiaire le plus puissant de cette année, ainsi que les dernières rumeurs sur la prochaine édition GT Master.