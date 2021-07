Freedom Phone promet la confidentialité et la sécurité mais n’offre ni l’un ni l’autre

Mixed Signals est une nouvelle chronique régulière de Tech Advisor explorant l’état du smartphone aujourd’hui.

Arborant le bon vieux rouge, blanc et bleu dans presque toutes les photos de produits, le Freedom Phone est transparent quant à son public potentiel : les Américains patriotes qui souhaitent le coller simultanément à la Silicon Valley et à la Chine, tout en protégeant leur vie privée.

Le seul problème? C’est un cauchemar en matière de confidentialité et de sécurité qui est toujours fabriqué en Chine, toujours alimenté par le logiciel Google, et semble bien placé pour profiter des consommateurs sans méfiance qui ne savent tout simplement pas mieux.

Le Freedom Phone est le fruit de l’imagination d’Erik Finman, qui se décrit comme « le plus jeune millionnaire Bitcoin au monde », et affirme que le nouveau téléphone fait partie de ses efforts pour « lutter pour la liberté d’expression ».

Aujourd’hui, je vous annonce le Freedom Phone. Il s’agit de la première réaction majeure contre les grandes entreprises technologiques qui nous ont attaqués – simplement parce qu’elles pensaient différemment. Complet avec son propre App Store et ses fonctionnalités de confidentialité non censurées. Nous reprenons enfin le contrôle. https://t.co/tOSnuxncfd pic.twitter.com/Hykp08ITCQ – ERIK FINMAN (@erikfinman)

14 juillet 2021

Le site Freedom Phone est plein de promesses, mais léger sur les détails, évitant les spécifications détaillées – ou vraiment tout fait – en faveur de la persistance des liens d’achat pour l’appareil à 499 $.

« Grand rangement. Écran 6 pouces. Super appareil photo. est à peu près tout ce que le site a à dire sur le matériel du combiné, qui est autrement laissé à l’imagination. Les détectives d’Internet ont rapidement réalisé que le téléphone est presque certainement un Umidigi A9 Pro rebaptisé – un téléphone chinois disponible sur AliExpress à partir de 120 $ seulement.





L’Umidigi A9 Pro



Finman affirme que le combiné est « comparable aux meilleurs téléphones du marché », ce qui est vrai dans la mesure où je peux faire une comparaison : c’est nettement pire que les meilleurs téléphones du marché. Le chipset économique Helio P60, la charge de 10 W et les spécifications de base de l’appareil photo révèlent cela pour ce qu’il est : un téléphone économique. Peut-être une bonne valeur à 120 $, mais certainement pas à 499 $.

Alors, que fait Finman pour justifier cette majoration de 380 $ ? Ce sera FreedomOS, « le premier système d’exploitation pour téléphone mobile commercialisable en masse basé sur la liberté d’expression ».

Il y a peu d’explications sur la façon dont la liberté d’expression est intégrée dans la base de code, d’autant plus qu’elle exécute presque certainement le même logiciel Android 10 intégré à l’A9 Pro. Bien sûr, Android vient de Google, mais est open source, ce qui est sorte de comme la liberté d’expression. Mais attendez, Google ne fait-il pas partie de la Big Tech que Finman combat ?







Heureusement, les acheteurs de Freedom Phone n’auront pas à donner un centime à Google lorsqu’ils utilisent le téléphone, car ils peuvent éviter le Google Play Store et s’en tenir à la boutique d’applications intégrée «non censurée», PatriApp.

« Nous n’interdisons pas les applications », insiste Finman. « Période. »

Cela pourrait être une bonne nouvelle si vous souhaitez installer Parler, mais il existe de nombreuses raisons non politiques d’interdire les applications. PatriApp interdira-t-il les applications au contenu illégal ? Des applications avec de la pornographie enfantine ? Qu’en est-il des applications chargées de logiciels malveillants et d’autres menaces de sécurité ?

Un élément clé du pitch de Freedom Phone – et sans aucun doute un énorme attrait pour son public potentiel – est qu’il s’agit d’un téléphone qui protège vos données, qui protège votre vie privée, qui vous protège de la censure et de la Silicon Valley.

Il y a, sans aucun doute, des avantages en matière de confidentialité à un téléphone qui n’est pas pré-chargé avec le logiciel Google, et il est compréhensible que certains souhaitent un smartphone exempt de l’influence omniprésente des plus grandes entreprises technologiques du monde.

Mais le Freedom Phone de Finman échange simplement le diable que vous connaissez contre celui que vous ne connaissez pas. Google peut avoir moins de vos données, mais sans les derniers correctifs de sécurité Android, sans une boutique d’applications robuste et sécurisée, sans support logiciel continu, les propriétaires de Freedom Phone sont sans doute plus vulnérables aux acteurs malveillants.

La partie la plus révélatrice de tout le projet est peut-être l’insistance répétée – à la fois dans la vidéo de lancement du téléphone et sur son site – qu’il est rapide et facile de transférer votre carte SIM vers le nouveau téléphone.

Les acheteurs avertis en technologie n’ont pas besoin de savoir comment changer de téléphone. Mais Finman ne cible pas les personnes qui comprennent les téléphones, qui savent évaluer leur matériel ou leurs logiciels. Il cible les personnes qui ne connaissent pas mieux, qui ne comprennent pas comment leur téléphone utilise ou n’utilise pas leurs données, qui croiront ses mensonges effrontés sur la qualité du matériel proposé ici.

La partie la plus embarrassante de toute cette débâcle est que le Freedom Phone ne ressemble même pas au meilleur Freedom Phone sur le marché.

Avant l’arrivée de Finman, une autre entreprise vendait déjà des Freedom Phones sur un site Web incrusté d’étoiles et de rayures, avec des promesses tout aussi grandioses en matière de confidentialité et de sécurité.







le

autre Freedom Phone, utilisant des combinés Pixel 4 reconditionnés



Je suis certainement garant de la légitimité ou de la qualité de l’opération, mais au moins sur le papier, Finman a battu haut la main. Pour commencer, le matériel qu’ils vendent est des combinés Pixel 4 et Pixel 4 XL remis à neuf – pas les meilleurs téléphones phares de Google, pour être honnête, mais une vue sacrément meilleure qu’un Umidigi.

Plus important encore, ils ont remplacé le propre système d’exploitation de Google non pas par les vagues promesses de FreedomOS de Finman, mais par le projet Android open source bien considéré GrapheneOS, qui supprime les services Google et intègre un cryptage amélioré, ainsi que d’autres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité – sans laissant les utilisateurs inconscients vulnérables à un magasin d’applications non géré.

En fin de compte, quiconque s’inquiète vraiment de la confidentialité de son téléphone tirera plus profit de l’apprentissage des meilleures pratiques de sécurité que de se fier à son téléphone – Freedom ou autre – pour faire le travail à sa place.

Mais il est difficile d’imaginer un téléphone moins apte à tenir ses promesses que le Freedom Phone. C’est anti-Big Tech mais fonctionne sur le système d’exploitation de Google ; il est conçu pour les sceptiques chinois mais le matériel y a été construit ; et cela vous gardera en sécurité en vous rendant dépendant d’une boutique d’applications susceptible d’être envahie par des logiciels malveillants.

Je ne sais pas si vous pouvez mettre un prix sur la liberté, mais 499,99 $, ce n’est certainement pas ça.