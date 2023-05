Freedom Mobile dévoile son premier forfait national après l’accord Rogers-Shaw

Freedom Mobile offrira un forfait mensuel de 50 $ qui inclut les appels et textos illimités ainsi que 40 gigaoctets de données utilisables partout au Canada et aux États-Unis suite à son acquisition par Vidéotron de Quebecor inc.

L’acquisition de 2,85 milliards de dollars a été motivée par la prise de contrôle de Shaw Communications Inc. par Rogers Communications Inc., qui a accepté l’année dernière de vendre Freedom Mobile dans le but d’atténuer les problèmes de concurrence comme condition préalable à la fusion.

Dans le cadre des conditions posées par le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne en mars, Vidéotron doit offrir des forfaits au moins 20 % inférieurs à ceux de ses concurrents et dépenser 150 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour mettre à niveau le réseau de Freedom Mobile.

La société a déclaré que des travaux étaient en cours, avec des équipes dédiées à la mise à niveau du réseau sans fil pour prendre en charge la mise en œuvre prochaine de la technologie 5G et de l’itinérance transparente.

Mais le plan nouvellement annoncé, qui marque la première offre de Freedom avec une couverture nationale, « va bien au-delà de toutes les attentes fixées par Ottawa », a déclaré le consultant en télécommunications Mark Goldberg.

« Ce n’est pas seulement 20 %. C’est un package unique », a-t-il déclaré.

« C’est une déclaration de Freedom selon laquelle ils vont s’établir sur le marché. »

Bien qu’il ait déclaré que ce n’était pas la première fois qu’un opérateur canadien offrait l’itinérance transfrontalière, « c’est certainement le prix le plus bas que j’ai vu et il fait preuve d’une concurrence agressive en matière de prix ».

Plus tôt cette année, Champagne a déclaré que son approbation de la fusion Rogers-Shaw ferait de Freedom Mobile un quatrième opérateur national solide, ce qui encouragerait également la concurrence et la baisse des prix sur le marché.

Goldberg s’attend à ce que Freedom, ainsi que Rogers, Bell Canada et Telus Corp. répondent à cette attente en offrant d’autres incitatifs aux clients.

Freedom a également indiqué avoir apporté des améliorations à ses services qui vont au-delà des engagements de Quebecor au moment de la transaction, comme une garantie de gel des prix, qui s’applique à tous les clients actuels et futurs tant qu’ils conservent leurs plans.

Plus tôt ce mois-ci, Rogers a réduit le prix par gigaoctet de données de 50 % sur son forfait le plus populaire, permettant aux clients d’accéder à 50 gigaoctets de données pour 85 $ par mois. Il a également annoncé de nouvelles options groupées pour les clients de Rogers et de Shaw en Colombie-Britannique, en Alberta et dans d’autres provinces.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

