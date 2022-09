Un policier d’Ottawa fait face à une accusation de conduite déshonorante pour avoir prétendument donné de l’argent au “Freedom Convoy” lors de la manifestation au centre-ville d’Ottawa en février.

Const. Kristina Neilson a comparu pour une audience disciplinaire jeudi matin pour faire face à l’accusation d’inconduite en vertu de la Loi sur les services policiers, après une enquête initiée par la plainte d’un chef.

Les enquêteurs des Normes professionnelles du Service de police d’Ottawa allèguent que Neilson a fait don d’argent au « Fonds du convoi de la liberté » via GiveSendGo le 5 février, un peu plus d’une semaine après l’arrivée du convoi à Ottawa pour protester contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et d’autres restrictions de santé publique.

L’avis d’audience disciplinaire allègue que Neilson a agi “de manière désordonnée, ou d’une manière préjudiciable à la discipline ou susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du Service de police d’Ottawa en donnant de l’argent au” Freedom Convoy Fund “sur un site Web appelé” GiveSendGo .'”

L’avis poursuit en disant que Neilson “savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que l’argent était collecté pour l’occupation illégale connue sous le nom de ‘Freedom Convoy'”.

Après son arrivée au centre-ville d’Ottawa à la fin janvier, des camions et des manifestants ont occupé plusieurs rues du centre-ville pendant plus de trois semaines, avant que la police n’intervienne pour mettre fin à la manifestation.

En juin, le chef par intérim Steve Bell a déclaré que la police enquêtait pour savoir si un membre du Service de police d’Ottawa avait fait un don ou soutenu la collecte de fonds Freedom Convoy.

“J’étais très clair à l’époque sur le fait que j’avais une tolérance zéro pour quiconque en interne qui soutiendrait toute sorte d’activité illégale”, a déclaré Bell le 27 juin, ajoutant que les enquêtes étaient presque terminées.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré en février que l’Unité des normes professionnelles examinait les allégations selon lesquelles certains de ses agents auraient fait des dons à la manifestation du « Freedom Convoy ».



Avec des fichiers de La Presse canadienne