« Freedom Convoy » : Trudeau défendra l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence lors des manifestations de camionneurs

TORONTO – Le premier ministre Justin Trudeau témoignera devant une enquête publique vendredi sur sa décision d’invoquer des pouvoirs d’urgence jamais utilisés auparavant pour effacer les manifestations autoproclamées du «convoi de la liberté» par des manifestants, dont certains camionneurs, qui pendant plusieurs semaines ont paralysé la capitale nationale et gêné le commerce aux principaux postes frontaliers canado-américains. Son témoignage très attendu clôturera l’enquête de six semaines à Ottawa, où la vie a été bouleversée fin janvier lorsque de gros camions et d’autres véhicules sont arrivés pour bloquer les routes, y compris la rue principale devant le Parlement, pour protester contre les mesures sanitaires en cas de pandémie et le gouvernement Trudeau. . Les manifestations ont duré environ trois semaines.

Dans un pays où les responsables veillent à suivre de près les points de discussion et les demandes de les dossiers prennent des années à être traités, l’enquête a offert un rare aperçu derrière le rideau des mécanismes de la police et du gouvernement – ​​et des dysfonctionnements et des rivalités qui ont compliqué la réponse aux blocages.

Trudeau invoque la Loi sur les mesures d’urgence contre la manifestation des camionneurs du « Freedom Convoy » du Canada

« Au niveau municipal de la police et de l’interaction entre la gouvernance policière, la police et le gouvernement municipal, il y avait des luttes intestines, de l’incompétence et un manque de préparation », a déclaré Michael Kempa, criminologue à l’Université d’Ottawa. « Au niveau provincial, il y avait une indifférence totale à répondre avec des pouvoirs provinciaux… et puis [at the level of] le gouvernement fédéral, il y avait une confusion de masse.

Des milliers de pages de documents, y compris des messages texte entre ministres du Cabinet et des rapports de renseignement portant la mention “secret”, ont été présentés comme preuves, et plus de 60 témoins ont témoigné. Ils comprennent le meilleur flic du Canada, un espion en chef, des maires de villes grandes et petites, des ministres et des chefs de convoi.

Peu de témoins en sont sortis indemnes. Un avocat des organisateurs du convoi a été expulsé après avoir tenté d’avancer une théorie du complot sans fondement. Une caricature du Globe and Mail dépeint les participants à l’enquête comme des clowns. L’exception était Paul Rouleau, le juge qui dirigeait l’enquête, qui pense : « On commence à voir une tendance ici… »

L’enjeu de l’enquête est l’invocation par Trudeau le 14 février de la Loi sur les mesures d’urgence, une loi de 1988 censée être un outil de dernier recours, disponible uniquement lorsqu’aucune autre loi ne peut répondre à une urgence nationale. Il a révoqué la loi le 23 février, quelques jours après qu’une opération policière massive a dégagé les barrages d’Ottawa.

La loi a donné aux autorités des pouvoirs étendus pour créer des zones interdites, geler temporairement les comptes bancaires appartenant aux manifestants et à leurs principaux donateurs et obliger les dépanneuses à dégager les véhicules bloquant les routes.

Les preuves ont montré que les chefs de convoi ont collecté près de 18 millions de dollars grâce au financement participatif, à la crypto-monnaie et aux transferts électroniques. Sur une plateforme de financement participatif, 51 % des donateurs se sont identifiés comme américains, 43 % comme canadiens.

La Loi sur les mesures d’urgence exige qu’une enquête publique soit convoquée pour déterminer si le seuil d’invocation a été rencontré. Mais alors que les audiences se terminent, des témoignages sur plusieurs questions clés – notamment si le convoi représentait une menace pour la sécurité nationale et si la déclaration était nécessaire – a été mitigé.

Qu’est-ce que la Loi sur les urgences?

Certains responsables de la police ont déclaré que les pouvoirs étaient utiles, mais inutiles. Un document du Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré que l’invocation de la loi “galvaniserait probablement le discours anti-gouvernemental” parmi certains manifestants et pourrait faire avancer “les voies de la radicalisation vers la violence”.

Quand on a parlé de l’acte pour la première fois, La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki, a témoigné qu’elle “n’avait aucune idée de ce que cela signifiait exactement”. À la veille de la déclaration de Trudeau, a-t-elle dit, il y avait un plan de la police pour mettre fin aux manifestations – mais elle n’a pas partagé cette information lors des réunions du cabinet ce jour-là.

Lorsqu’on lui a demandé si elle aurait dû, Lucki a répondu: “Je suppose qu’avec le recul, oui, cela aurait pu être quelque chose d’important.”

Stephanie Carvin, professeure agrégée de relations internationales à l’Université Carleton, a qualifié l’omission de Lucki de divulguer cette information «époustouflante».

Le SCRS, le service de renseignement, a estimé que les manifestations ne constituaient pas une menace pour la sécurité nationale au sens de la loi canadienne sur la sécurité nationale. La Loi sur les mesures d’urgence dit qu’il doit y avoir «des menaces à la sécurité du Canada» tel que défini par la Loi sur le SCRS pour déclarer une urgence d’ordre public.

Mais David Vigneault, le chef du SCRS, a déclaré à l’enquête qu’il avait recommandé à Trudeau d’invoquer la loi sur la base d’un avis juridique qu’il avait demandé, selon lequel la définition d’une menace à la sécurité nationale était “plus large” en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. que dans le contexte de la Loi sur le SCRS.

D’autres responsables fédéraux, dont le plus haut fonctionnaire du Canada et le conseiller à la sécurité nationale de Trudeau, ont offert un témoignage similaire. Mais ils n’ont pas fourni l’opinion qui plaidait pour l’interprétation plus large. Le procureur général du Canada n’a pas non plus fourni cet avis, invoquant le secret professionnel de l’avocat.

“Cela va être la question clé: Rouleau va-t-il acheter cet argument sur la possibilité d’élargir la compréhension”, a déclaré Carvin, un ancien analyste de la sécurité nationale.

Le soi-disant « convoi de la liberté » a grondé à un moment inopportun pour le commerce entre les États-Unis et le Canada

Il est rare, mais pas sans précédent, qu’un premier ministre en exercice témoigne devant une enquête publique.

Les résidents d’Ottawa ont été parmi les premiers à témoigner. Ils ont parlé du malaise et de la peur qui ont marqué la vie lors des manifestations et des perturbations causées par les klaxons incessants et les fumées dégagées par les véhicules au ralenti. Ils ont dit qu’il y avait un sentiment « d’anarchie » dans la ville. L’enquête a appris que des fonctionnaires fédéraux avaient reçu des menaces de mort et que la police avait porté plus de 530 accusations.

Les policiers actuels et anciens d’Ottawa ont déclaré qu’ils se préparaient à un seul week-end de protestation. Mais l’enquête a appris qu’ils avaient été prévenus, notamment par une association d’hôteliers locaux et la Police provinciale de l’Ontario, que les manifestants prévoyaient de «bloquer les zones» et de rester beaucoup plus longtemps.

Les organisateurs du convoi ont présenté un portrait très différent des manifestations – ils l’ont décrit comme une fête de l’amour pacifique. Mais eux aussi étaient déchirés par des divisions et beaucoup ont reconnu qu’ils ne pouvaient pas contrôler les actions de tous les manifestants. Plusieurs ont affirmé avoir été “divulgués” par la police.

Tamara Lich, une organisatrice de convoi, a déclaré à l’enquête que lorsqu’elle exhortait les manifestants à « tenir la ligne », elle ne les encourageait pas à rester à Ottawa, mais à « rester fidèles à vos valeurs ».

« Il me semble que votre mémoire est sélective », lui a dit un avocat de la police d’Ottawa à un moment donné lors de son contre-interrogatoire. “Quand je t’emmène à quelque chose qui t’implique, tu n’en as aucun souvenir.”

L’enquête a entendu des responsables craignaient que les blocus frontaliers ne mettent à rude épreuve les relations entre les États-Unis et le Canada et n’affectent la fiabilité du Canada en tant que partenaire commercial à un moment où il demandait des exemptions aux mesures protectionnistes, y compris sur les incitations aux véhicules électriques, aux États-Unis. (La frontière les blocus ont été levés sans pouvoirs d’urgence.)

L’un des plus préoccupants était le blocage du pont Ambassador, qui relie Detroit à Windsor, en Ontario. Le conduit, le corridor le plus achalandé sur la liaison États-Unis-Canada frontière, est crucial pour l’industrie automobile. À un moment donné, General Motors a apparemment cherché à louer un brise-glace afin de pouvoir transporter des voitures à travers les Grands Lacs.

Lors d’un blocus à Coutts, en Alberta, les autorités ont saisi une cache d’armes et accusé plusieurs personnes de complot en vue de tuer des policiers.