Freedom Convoy : Présence policière accrue au centre-ville d’Ottawa à l’occasion de l’anniversaire du « Freedom Convoy »

Les agents de la police et des services municipaux ont maintenu une présence accrue dans la Cité parlementaire dimanche, alors que des dizaines de personnes se sont rassemblées au centre-ville d’Ottawa pour marquer le premier anniversaire de l’arrivée du « convoi de la liberté ».

Les véhicules de la police d’Ottawa surveillaient plusieurs intersections entrant dans le centre-ville, tandis que des agents du Service de protection parlementaire surveillaient les personnes entrant sur la colline du Parlement avant un rassemblement et une soirée dansante prévus.

Un petit groupe de personnes s’est rassemblé sur la colline du Parlement lors d’une tempête de neige dimanche après-midi. Des pancartes lors du rassemblement disaient: “Fier membre de la minorité marginale avec des opinions inacceptables”, “Truck yah!”, “Le Canada est uni” et “Liberté”.

“C’était une réunion pour réunir tout le monde”, a déclaré l’organisateur Mathieu Venne dimanche après-midi. “Nous étions ici paisiblement, honorablement, propres.”

Le manifestant Travis, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré que les événements de ce week-end devaient “célébrer les réalisations du convoi” l’année dernière.

“Notre message est le même ; nous sommes contre les mandats. Les mandats de vaccins n’ont pas complètement disparu ; c’est à la discrétion de l’entreprise, cela n’a pas été aboli.”

Selon la police, un « petit convoi » est entré à Ottawa dimanche après-midi, mais a ensuite été « redirigé hors de la ville ». Un véhicule avec un drapeau canadien à l’envers et un drapeau du Québec a été vu circulant dans le centre-ville dimanche matin.

Dans une déclaration sur Twitter samedi soir, le con. Riley Brockington a déclaré que la police d’Ottawa a déclaré au Conseil qu’« il y a des indications que certaines personnes du «convoi de Cornwall» (25 véhicules) et du «convoi» de Hamilton (30 véhicules) pourraient planifier de se rendre à Ottawa une fois ces événements terminés. Cela est surveillé de près. .”

La police a déclaré qu’il n’y avait eu “aucun problème à signaler” alors que les gens se rassemblaient au centre-ville d’Ottawa et sur la colline du Parlement au cours du week-end, agitant des drapeaux canadiens et scandant “Liberté”.

Dimanche après-midi, la police et les agents des services des règlements avaient émis 192 contraventions de stationnement pour avoir enfreint les restrictions de la zone d’interdiction d’événements spéciaux et 67 avis d’infractions provinciales, tandis que 23 véhicules avaient été remorqués dans les rues du centre-ville.

Des agents du Service de protection parlementaire ont arrêté deux personnes pour intrusion sur la colline du Parlement samedi après-midi.

“Je suis heureux de dire qu’il y a eu un certain nombre de billets, un certain nombre de remorquages. Pour la plupart, nous n’avons pas vu un autre convoi ou occupation arriver dans notre ville”, a déclaré le conseiller. Ariel Troster a déclaré dimanche.

“Nous n’allons plus jamais permettre une autre situation où des gens s’installent dans nos quartiers et autorisent le harcèlement de gens ordinaires.”

Le maire Mark Sutcliffe a déclaré samedi à CTV News Ottawa que la police n’avait signalé aucun problème.

“Tant que les manifestations sont pacifiques et tant qu’elles ne dérangent pas le public de manière significative, qu’elles ne font pas de bruit qui traumatise ou déclenche les habitants du centre-ville, qu’elles ne bloquent pas les routes ou n’introduisent pas de véhicules illégalement, alors ils sont les bienvenus pour manifester et exprimer leurs opinions », a déclaré Sutcliffe à CTV News Ottawa samedi après-midi.

“Ce n’est pas un grand nombre de personnes et cela ne cause pas beaucoup de perturbations pour le moment. Je pense que beaucoup de choses sont normales, comme d’habitude.”

Des agents du Service de protection parlementaire surveillent les personnes entrant sur la Colline du Parlement dimanche. (Josh Pringle/CTV News Ottawa)

Le règlement municipal d’Ottawa a déclaré sur Twitter que ses agents avaient été “agressés” alors qu’ils effectuaient des tâches d’application de la loi dans le centre-ville samedi après-midi.

“L’ingérence dans les enquêtes et l’agression envers les forces de l’ordre ne seront pas tolérées”, a déclaré le règlement d’Ottawa.

La police d’Ottawa, avec le soutien de la Police provinciale de l’Ontario, de la GRC et du Service de protection parlementaire, a maintenu une présence accrue dans le centre-ville tout le week-end afin d’empêcher une répétition de l’événement de l’an dernier qui a occupé les rues du centre-ville pendant plus de trois semaines.

Samedi après-midi, un grand groupe de personnes agitant des drapeaux canadiens, des drapeaux américains et scandant « Liberté » s’est rassemblé sur la Colline du Parlement. Les conducteurs ont rapporté avoir vu quelques personnes tenant des drapeaux canadiens sur l’autoroute. 416 viaducs en direction d’Ottawa.

“Pour moi, ce week-end était plutôt une réunion”, a déclaré le manifestant Chris Dacey alors qu’il se tenait sur la Colline du Parlement. “Si vous avez un problème avec le gouvernement, vous êtes censé venir ici pour parler au gouvernement aujourd’hui et demain.”

“C’est notre voix, nous avons été réprimés, nous avons été censurés, nous avons été fermés”, a déclaré Howard, qui a refusé de donner son nom de famille, alors qu’il participait au rassemblement sur la Colline du Parlement.

Com. Brockington dit que la police a signalé samedi environ 200 personnes dans le secteur de la Colline du Parlement et de la rue Wellington.

Deux événements étaient prévus sur la Colline du Parlement samedi, dont une « célébration du premier anniversaire de l’arrivée des camionneurs » à midi, suivie d’une soirée dansante.

Juste avant midi, des dizaines de personnes s’étaient rassemblées sur la rue Wellington, agitant des drapeaux canadiens sous les yeux de la police. Un organisateur de la manifestation a encouragé le groupe à déménager sur la Colline du Parlement, affirmant qu’il avait un permis pour organiser le rassemblement sur la Colline du Parlement.

Tout au long de l’après-midi, une foule s’est rassemblée autour de la Flamme du Centenaire, agitant des drapeaux et scandant “Liberté”. Quelqu’un a écrit ‘Liberté’ dans la neige sur la pelouse de la colline.

“Débarrassons-nous de (le premier ministre Justin) Trudeau”, a déclaré une personne.

Les événements ont eu lieu un an jour pour jour le jour où des camions ont commencé à arriver dans la Cité parlementaire pour protester contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures de santé publique. La manifestation « Freedom Convoy » a occupé les rues du centre-ville pendant plus de trois semaines, avant que la police n’intervienne pour retirer les camions et mettre fin à la manifestation.

La police et les services des règlements ont promis qu’il y aurait une «application accrue» dans le centre-ville tout le week-end, et les agents adopteront une approche de tolérance zéro en matière de stationnement, de bruit et de feux d’artifice.

Certains résidents du centre-ville admettent que le retour des manifestants au centre-ville d’Ottawa a causé de l’anxiété dans la communauté.

“Lorsque le convoi est arrivé, ils se sont garés juste devant nos maisons et ils harcelaient en quelque sorte la population étudiante”, a déclaré Chantal Nlouie.

“C’est un peu anxiogène qu’ils soient de retour, mais ce n’est pas aussi extrême qu’à l’époque.”

Des dizaines de personnes se sont rassemblées sur la rue Wellington et sur la Colline du Parlement pour marquer le premier anniversaire du convoi de la liberté alors que la police augmentait sa présence dans la Cité parlementaire. #ottnews pic.twitter.com/NdlwOnrFkN – Josh Pringle (@PringleJosh) 28 janvier 2023

Le Service de protection parlementaire a déclaré qu’il s’attendait à ce que jusqu’à 500 personnes se rassemblent sur la colline du Parlement ce week-end pour des événements marquant le premier anniversaire du convoi, tandis que le conseil. Troster a déclaré que les manifestants avaient un permis pour une “soirée dansante” sur la colline.

Le chef Eric Stubbs a déclaré que la police avait “des plans de ressources, de logistique, de circulation, de remorquage et de dotation en place pour faire face à tout type de scénario”.

Les Services des règlements auront également des agents supplémentaires dans le noyau pour faire appliquer tous les règlements de stationnement et pour émettre des contraventions à quiconque enfreint d’autres règlements de la Ville d’Ottawa, notamment :

Véhicule inutile ou autre bruit, y compris les haut-parleurs

Construction ou installation de structures sur le terrain de la Ville

Miction et défécation publiques

Feux à ciel ouvert

Détritus

Allumer et décharger des feux d’artifice

La police et les services des règlements émettent des dizaines de contraventions

Les agents de la Police d’Ottawa et des Services des règlements municipaux ont émis des dizaines de contraventions tout au long de la fin de semaine.

Samedi, 117 contraventions de stationnement et 47 avis d’infractions provinciales ont été émis pour des infractions dans la Cité parlementaire.

À 16 h 30 dimanche, 75 contraventions de stationnement et 20 avis d’infractions provinciales avaient été émis.

Vingt-trois véhicules ont été remorqués dans les rues du centre-ville d’Ottawa ce week-end pour avoir enfreint les règles de la zone d’interdiction d’arrêter.

Le premier ministre Trudeau discute des manifestations sur la Colline du Parlement

S’adressant aux journalistes à Ottawa samedi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il comprenait la colère et les inquiétudes des manifestants.

«Je comprends qu’il y a beaucoup de Canadiens qui souffrent, et ils continueront de se déchaîner et d’être frustrés. Ils ont, bien sûr, parfaitement le droit de s’exprimer et de protester», a déclaré Trudeau.

“En même temps, je pense que les dirigeants ont le choix. Qu’est-ce que le leadership responsable ? Je pense que le leadership responsable reconnaît les préoccupations et la colère que les gens ressentent et cherche à les résoudre, cherche à apporter des solutions, cherche à rassurer les gens, pas à amplifier cette colère.”

Restrictions de stationnement au centre-ville

La ville d’Ottawa a mis en place des restrictions spéciales de stationnement dans le secteur de la Cité parlementaire ce week-end pour empêcher les voitures de s’arrêter et de stationner.

La zone sans arrêt pour événements spéciaux s’étend de la rue Wellington à l’avenue Laurier et de l’avenue Bronson à la rue Elgin.

Les services de règlement indiquent que l’application se poursuivra tout le week-end et que les véhicules recevront une contravention et seront remorqués pour avoir enfreint la zone d’interdiction d’arrêt.

Accès restreint à la Colline du Parlement

L’accès à la Colline du Parlement a été restreint tout le week-end en prévision de toute manifestation ou rassemblement pour marquer l’anniversaire du « convoi de la liberté », et les visites de la Chambre des communes et du Sénat ont été annulées.

Le SPP indique que l’accès public à la Colline du Parlement sera limité aux portes Queen’s et Metcalfe, tandis que la porte Bank, la porte O’Connor, la porte Elgin et la porte Canal ne seront pas accessibles au public.

“Toutes les visites publiques sont annulées”, a déclaré le PPS, faisant référence à toutes les visites de la Chambre des communes et du Sénat sont annulées samedi et dimanche.

Le 28 janvier 2022, des milliers de véhicules et de personnes se sont rendus au centre-ville d’Ottawa dans le cadre de la manifestation contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures de santé publique. La manifestation a occupé plusieurs rues de la Cité parlementaire pendant plus de trois semaines et a forcé la fermeture de plusieurs commerces, dont le Centre Rideau. Le gouvernement libéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à la manifestation.