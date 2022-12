Freedom Convoy : Nouveau convoi prévu pour Winnipeg en 2023

Les organisateurs de la première manifestation « Freedom Convoy » qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines au début de 2022 disent qu’ils amènent un nouveau convoi à Winnipeg cet hiver.

Dans une publication sur Facebook, Canada Unity a partagé une vidéo en direct dans laquelle ils ont proclamé qu’un «convoi d’unité mondiale» se tiendrait dans la capitale du Manitoba du 17 au 20 février 2023.

Dans la vidéo, le fondateur de Canada Unity, James Bauder, a déclaré avoir choisi Winnipeg parce que c’est le centre du Canada.

«Les gens peuvent venir de la côte est, de la côte ouest, les gens pourront se déplacer à travers le pays… et nous nous rencontrerons au milieu, le cœur du Canada», a-t-il déclaré.

Cela semble être un changement par rapport à un “Freedom Convoy 2.0” annoncé précédemment qui arrivait apparemment à Ottawa en février. Le convoi de Winnipeg a été présenté dans la vidéo comme une chance pour les résidents d’Ottawa de « pour la première fois, monter dans un convoi ».

CTV News Ottawa a contacté Unité Canada pour savoir si l’événement annoncé précédemment à Ottawa est annulé ou s’il y aura des événements simultanés. Le domaine du site Web de Canada Unity semble avoir expiré.

Bauder a été arrêté le 20 février à Ottawa alors que la police dégageait l’occupation, qui a paralysé le centre-ville de la ville pendant trois semaines. Il fait face à des accusations de méfait pour obstruction à la propriété, de désobéissance à une ordonnance judiciaire légale et d’entrave à un agent de la paix. Il a été libéré sous condition de ne pas retourner au centre-ville d’Ottawa.

Le « Freedom Convoy » original était une protestation contre les mandats de vaccination contre la COVID-19, les protections de la santé publique et le gouvernement fédéral libéral plus généralement. Il comprenait un «protocole d’entente» (PE) d’Unité Canada qui appelait le gouverneur général et le Sénat, mais pas la Chambre des communes, à former un comité avec des manifestants de convoi pour mettre fin à toutes les protections de la santé COVID-19 à l’échelle nationale, quelque chose qui n’est pas possible dans notre système de gouvernement. Le protocole d’entente a ensuite été retiré parce qu’il « ne reflétait pas l’esprit et l’intention du Freedom Convoy », a déclaré Canada Unity.

Bauder a déclaré que ce prochain convoi à Winnipeg serait axé sur « des solutions pour un monde meilleur pour tous les Canadiens », mais il n’a pas précisé ce que cela signifie.

Le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, a déclaré que le Service de police d’Ottawa serait prêt pour une éventuelle répétition de la manifestation du convoi et que les agents avaient déjà contacté les organisateurs pour leur rappeler les attentes de la ville concernant les rassemblements légaux et la “posture inébranlable” de la police et la ville.

Le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau, Jody Thomas, a déclaré à un comité parlementaire plus tôt ce mois-ci que de hauts fonctionnaires prévoyaient également la possibilité d’une autre manifestation de convoi.

Thomas a déclaré que Mike MacDonald, secrétaire adjoint du cabinet au sein du Bureau du Conseil privé, a déjà présidé des réunions « pour commencer à voir comment nous allons réagir ».

La manifestation initiale était au cœur d’une enquête nationale sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence – la toute première invocation des pouvoirs dans l’histoire – qui a été utilisée pour expulser les manifestants d’Ottawa après trois semaines.

Le commissaire a jusqu’au 20 février pour remettre son rapport final au Parlement, une date qui coïncide avec le convoi prévu en février.