“Freedom Convoy”: Lich et Barber ont discuté de la “carte de course”

Ottawa –

Les organisateurs du “Freedom Convoy” ont discuté de l’utilisation de leurs liens avec l’identité métisse pour jouer la “carte raciale” dans le cadre d’une stratégie globale visant à contrôler leur image publique et à susciter la sympathie pour leur cause, suggèrent des messages texte.

Les messages entre Tamara Lich et Chris Barber, obtenus par la police d’Ottawa et déposés en preuve par la Couronne lors de l’enquête sur le cautionnement de Lich cette semaine, indiquent à quel point les organisateurs étaient conscients de l’optique de la manifestation.

Le lien du convoi avec Pat King, qui a répandu des théories du complot racistes, ainsi que l’apparition de drapeaux nazis et confédérés au début de la manifestation, ont suscité des accusations de sympathie pour les causes nationalistes blanches.

Lors de la planification du convoi, Lich et Barber semblaient conscients que l’identité raciale pouvait être évoquée dans les critiques à son égard. Lich s’est décrite comme métisse et, le 20 janvier, environ une semaine avant l’arrivée des manifestants à Ottawa, Barber a envoyé un texto à Lich lui disant que sa femme était également métisse.

“Cela va jouer en notre faveur”, a répondu Lich. “Jouer la carte de la race fonctionne dans les deux sens lol.”

Le même jour, Lich a félicité Barber pour son interview sur un podcast, la décrivant comme très “PC”⁠ — ou politiquement correcte⁠ — “mais aussi directe”.

Barber a déclaré à Lich le 22 janvier que toutes ses années de « pêche à la traîne sur les réseaux sociaux » allaient porter leurs fruits. “Je vais tourner et utiliser tout cela contre eux”, a-t-il déclaré en référence à ceux qui critiquaient le convoi.

La manifestation contre les restrictions du COVID-19 et le gouvernement libéral ont envahi le centre-ville de la capitale avec de gros camions, bloquant les rues et faisant retentir des klaxons pendant plus de trois semaines. Les manifestants ont également bloqué plusieurs passages frontaliers. Tout cela a incité le gouvernement fédéral à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence et la police à recourir à la force pour dégager la foule.

Pour leur rôle dans la manifestation, Lich et Barber ont été accusés de méfait, d’entrave à la police, de conseil aux autres de commettre des méfaits et d’intimidation.

Barber reste en liberté sous caution, tandis qu’un juge de paix a statué vendredi que Lich avait enfreint une condition de libération et a révoqué sa caution.

Lors de l’audience de libération sous caution de Lich cette semaine, l’avocat de Barber s’est vu accorder une interdiction de publication des documents judiciaires montrant ses communications par téléphone portable, à l’exception de celles avec Lich.

Diane Magas, avocate de Barber, a déclaré que les observations de la Couronne pourraient manquer de tout le contexte ou de l’intention des messages, et pourraient être trompeuses ou interprétées de manière inexacte.

Le document de 4 000 pages déposé auprès du tribunal indique qu’il comprend tous les messages – qui se comptent par milliers – trouvés sur le téléphone de Barber. Des dizaines sont directement entre Barber et Lich, sans compter les discussions de groupe.

L’avocat de Lich, Lawrence Greenspon, a refusé de commenter les messages devant le tribunal vendredi.

Les conversations entre les deux semblent éclairer leurs sentiments changeants à propos de King. Il est connu pour avoir promu la «théorie du grand remplacement» nationaliste blanc, fondée sur l’anxiété que les Blancs soient remplacés.

King demeure dans une prison d’Ottawa pour méfait, intimidation, obstruction à la police, désobéissance à une ordonnance du tribunal, parjure et entrave à la justice.

Son avocat n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Le 22 janvier, Lich a déclaré à Barber qu’ils devaient avoir “une discussion très franche” avec King, soulevant des inquiétudes concernant les allégations passées contre lui.

Malgré ces inquiétudes, Lich a également déclaré que le mouvement avait besoin de lui – contrairement aux déclarations ultérieures dans lesquelles le convoi tentait de se distancer de King.

“Nous avons besoin de lui et je me fiche de son passé, mais il n’en faut qu’un”, a-t-elle déclaré. “Nous devons contrôler sa rhétorique. Sans même menacer de lancer des boules de neige sur le parlement (sic).”

“Je sais qu’il a eu des problèmes. J’ai des squelettes dans le placard pour (sic)”, a répondu Barber.

Mais quelques jours plus tard, le 26 janvier, Lich a dit que si King “ne s’arrête pas maintenant et qu’il doit rentrer chez lui maintenant”.

“Honnêtement, je déteste le faire. Je crois qu’une partie de son cœur est là-dedans pour les bonnes raisons, mais il fera tomber tout ça.”

Le 29 janvier, le lendemain de l’arrivée du convoi dans la capitale, Barber a envoyé un message à Lich à propos d’une interview que King avait faite.

“Je crains qu’il ne nous mette sous un mauvais jour. Est-il censé parler aujourd’hui ?? Je suis nerveux de ce qu’il va dire”, a-t-il déclaré.

“Non. Il ne parle pas. Période. Nous avons des gens qui s’occuperont de lui”, a déclaré Lich.

Un message texte de Lich à Barber le 30 janvier indiquait qu’elle avait reçu un appel du “centre de commandement” qui avait une “stratégie pour bloquer la ville”.

“Pouvez-vous venir là-bas avec moi bientôt”, a-t-elle demandé à Barber. “Je ne veux pas prendre ces décisions moi-même.”

Au cours de cette période, certains députés conservateurs ont applaudi l’arrivée du convoi, alors que le parti s’opposait aux mandats de vaccination du gouvernement Trudeau pour les travailleurs et les voyageurs fédéraux.

Le 31 janvier, la députée conservatrice Marilyn Gladu a publié une photo sur les réseaux sociaux d’elle-même et de sa collègue du caucus Candice Bergen dans un restaurant avec deux hommes que Gladu a décrits comme des “camionneurs qui travaillent dur à Ottawa”.

La réticence d’Erin O’Toole à adopter une position claire sur la manifestation était l’une des raisons pour lesquelles la majorité de son caucus l’a évincé le 2 février et l’a remplacé par Bergen en tant que chef par intérim.

Quelques jours plus tard, Lich a écrit: «Candace Bergen (sic) veut se rencontrer bientôt. Qu’est-ce que tu penses?”

Barber n’a pas répondu directement à la question. Le lendemain, Lich a exprimé son enthousiasme à l’idée d’apparaître dans un média américain.

“Nous devons être sur Fox à 6h30”, a-t-elle écrit.

Christopher Martin-Chan, un porte-parole de Bergen, a déclaré qu’aucune réunion n’avait finalement eu lieu entre les représentants du convoi et le chef par intérim.

Le député conservateur Glen Motz avait parlé avec Lich et était prêt à agir en tant que liaison pour que les députés écoutent ses préoccupations. Il a suggéré des rencontres avec le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et le ministre des Transports Omar Alghabra, a déclaré Martin-Chan.

Motz a confirmé avoir parlé directement avec Lich “dans le but de résoudre la manifestation en cours” et a tenté de faciliter une réunion avec les ministres.

“Malheureusement, après plusieurs conversations avec les deux ministres, ils ont refusé toute réunion de résolution avec l’organisateur de la manifestation”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que si le gouvernement libéral avait pris cette réunion, la manifestation aurait été résolue différemment.

Le bureau d’Alghabra a déclaré dans un communiqué qu’il n’était «pas approprié ou responsable envers les Canadiens de rencontrer des individus qui ont bloqué nos frontières, nui à notre économie et terrorisé les résidents du centre-ville d’Ottawa».

Un porte-parole de Mendicino a fait écho à ces sentiments.

Après que les ministres ont refusé de se rencontrer, Motz a déclaré qu’il avait essayé d’organiser une réunion entre Lich et Bergen, ce que l’équipe juridique de Lich a refusé car “la résolution ne serait bénéfique que si elle incluait le gouvernement”.

La police d’Ottawa, avec l’aide des forces de police de partout au Canada, a évacué les manifestants de la capitale lors d’une opération massive qui a débuté le 18 février.



