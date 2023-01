Freedom Convoy : La police et le règlement renforcent l’application du règlement au centre-ville d’Ottawa ce week-end

La police d’Ottawa et les Services des règlements municipaux informent les résidents et les visiteurs qu’ils adopteront une approche de tolérance zéro pour les violations de stationnement, de bruit et de feux d’artifice au centre-ville ce week-end, à l’occasion du premier anniversaire de la manifestation « Freedom Convoy ».

La ville d’Ottawa a publié une déclaration jeudi en fin d’après-midi, promettant une «application accrue» dans le centre-ville vendredi, samedi et dimanche, y compris des restrictions spéciales de stationnement.

“Tous les véhicules qui enfreignent ces réglementations seront verbalisés et remorqués”, a indiqué la ville dans un communiqué.

Le 28 janvier 2022, des milliers de véhicules et de personnes se sont rendus au centre-ville d’Ottawa dans le cadre du « convoi de la liberté » pour protester contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures de santé publique. La manifestation a occupé plusieurs rues de la Cité parlementaire pendant plus de trois semaines et a forcé la fermeture de plusieurs commerces, dont le Centre Rideau.

La ville indique que des restrictions spéciales de stationnement seront en vigueur entre vendredi et dimanche, et les conducteurs sont invités à suivre la signalisation et à garer leurs véhicules en conséquence. La ville n’a pas précisé où les restrictions spéciales de stationnement seront en vigueur.

Les Services des règlements auront également des agents supplémentaires dans le noyau pour faire appliquer tous les règlements de stationnement et pour émettre des contraventions à quiconque enfreint d’autres règlements de la Ville d’Ottawa, notamment :

Véhicule à moteur ou autre bruit inutile, y compris les haut-parleurs

Construction ou installation de structures sur la propriété de la Ville

Miction et défécation publiques

Feux à ciel ouvert

Détritus

Allumer et décharger des feux d’artifice

La police d’Ottawa a déclaré que les résidents et les entreprises verront une présence policière accrue de temps à autre dans le centre-ville d’ici la mi-février.

Le chef Eric Stubbs a déclaré que la police ne tolérerait pas les manifestations avec des véhicules dans le centre-ville.

« Les gens veulent des manifestations légales, pacifiques et sûres sur la Colline du Parlement. Nous sommes confrontés à cela presque tous les jours. C’est la liberté de chaque Canadien de manifester et nous soutenons les gens avec cela, mais si ce n’est pas légal, pacifique et sûr, c’est à ce moment-là que nous devons être plus affirmés », a déclaré Stubbs lundi.

“Nous avons été clairs, j’ai été clair sur le fait que notre objectif n’est pas d’avoir une manifestation basée sur un véhicule et si quelqu’un tente cela, nous prendrons des mesures pour le démanteler très rapidement.”

Stubbs a déclaré que les agents du renseignement surveillaient “partout” et qu’il ne pourrait y avoir aucune manifestation ou que quelques centaines de personnes se présenteraient ce week-end.

La police a déclaré la semaine dernière qu’elle n’avait pas vu “d’informations spécifiques” sur les plans de manifestations ou de protestations à grande échelle à Ottawa, mais a déclaré que le potentiel de certains niveaux de protestations existait.

“Nous aurons des plans de ressources, de logistique, de circulation, de remorquage et de dotation en place pour faire face à tout type de scénario et ne permettrons pas que les conditions qui ont abouti au convoi de février 2022 se produisent”, a déclaré la police sur Twitter.