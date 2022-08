‘Freedom Convoy’: des discussions sur une ‘percée’ avant l’invocation de la loi sur les urgences

La nuit avant que le gouvernement fédéral n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence en réponse aux manifestations du «convoi de la liberté», le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre lui a dit qu’il y avait «un potentiel de percée» à Ottawa, selon des documents judiciaires.

Cependant, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que “la possibilité d’une percée faisait référence aux négociations menées principalement par la Ville d’Ottawa avec des bloqueurs illégaux” dans les jours précédant l’invocation de la loi.

“Le gouvernement a surveillé de près l’état des négociations, qui ont été désavouées par de nombreuses personnes associées au soi-disant Freedom Convoy et ont finalement échoué”, a déclaré jeudi un porte-parole du ministre dans un communiqué à CTV News. « Le gouvernement a considéré cela comme un facteur dans la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Plus largement, le gouvernement a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence parce que c’était nécessaire.

Les documents fortement expurgés, déposés devant un tribunal fédéral alors que l’utilisation de la loi par le gouvernement fait face à une contestation judiciaire, détaillent les conversations que les ministres et les représentants du gouvernement ont eues dans les jours précédant le 14 février, lorsque la loi sur les mesures d’urgence a été invoquée pour la première fois. dans l’histoire du Canada.

Les documents comprennent les procès-verbaux des réunions du cabinet à partir du 10 février, lorsque le gouvernement fédéral planifiait des scénarios «à quel point les choses pourraient réellement empirer» si la loi controversée était invoquée.

À ce moment-là, les négociateurs de la Police provinciale de l’Ontario disaient au gouvernement que les meneurs de la manifestation à Ottawa pourraient potentiellement être encouragés à partir et à dénoncer le blocus « en échange d’un engagement à enregistrer leur message auprès du gouvernement ».

Des documents montrent que le problème le plus pressant pour le gouvernement fédéral à l’époque n’était pas la manifestation devant le Parlement, mais la réouverture de la route commerciale la plus fréquentée du Canada, le pont Ambassador reliant Windsor, en Ontario. et Detroit, qui a également été touchée par des blocages.

Dans les documents sur la réunion du cabinet du 13 février où le “potentiel de percée” est mentionné, le reste de cette conversation est expurgé.

Une enquête nationale sur l’utilisation par le gouvernement de la loi pour mettre fin aux protestations et blocages des camionneurs du « Freedom Convoy » a été lancée en avril. Paul S. Rouleau, juge de longue date, dirige l’enquête indépendante et devra présenter son rapport final d’ici le 20 février 2023.