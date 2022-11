Freedom Convoy 2.0 à Ottawa prévu pour février 2023

Un organisateur du « Freedom Convoy » dit qu’il prévoit une réunion à Ottawa en février.

James Bauder, le fondateur de Canada Unity, un groupe qui a appelé à la fin de tous les mandats de vaccination, a publié sur Facebook un appel à un « Freedom Convoy 2.0 » du 17 au 21 février à Ottawa.

“Mettez ces dates en signet”, a déclaré Bauder dans le message. “Le thème de Freedom Convoy Reunion sera ‘Olive Branch Edition’.”

Bauder a été arrêté le 20 février à Ottawa alors que la police dégageait l’occupation, qui a paralysé le centre-ville de la ville pendant trois semaines. Il fait face à des accusations de méfait pour obstruction à la propriété, de désobéissance à une ordonnance judiciaire légale et d’entrave à un agent de la paix.

Il a été libéré sous condition de ne pas retourner au centre-ville d’Ottawa.

La publication Facebook de Bauder sur les plans du Freedom Convoy 2.0 appelle à un “Canada Unity-Fest” de deux semaines en février 2023.

“Le simple fait est que nous ne pouvons pas avoir d’unité sans réconciliation qui doit venir de” Nous, le peuple “et non de notre gouvernement”, a-t-il écrit. “Soyons adultes et commençons à nous attaquer à la racine de la division, de la discrimination et de la ségrégation au Canada en détournant notre attention de la division vers celle d’un seul mot ‘UNITÉ’.”

Un porte-parole de la police d’Ottawa a déclaré que le service était au courant de la publication de Bauder sur Facebook.

“Le Service de police d’Ottawa est au courant des informations publiées sur les réseaux sociaux”, a déclaré le porte-parole dans un courriel. « La Police d’Ottawa surveille en permanence les événements, manifestations et manifestations à venir qui pourraient avoir une incidence sur la Ville. Une fois identifiés, nous planifions en conséquence en collaboration avec nos partenaires de la Ville et d’autres organismes. »

Bauder faisait partie des organisateurs du convoi qui ont témoigné plus tôt ce mois-ci devant la commission chargée d’enquêter sur la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence en réponse à l’occupation d’Ottawa et aux blocages à la frontière américaine.

En octobre 2021, avant que les manifestations du convoi ne prennent le contrôle du centre-ville d’Ottawa, il a organisé une manifestation beaucoup plus petite appelée le «convoi pour la liberté».

Les moins de 100 manifestants ont bafoué les règles de santé publique dans les magasins et les restaurants et ont prévu de bloquer les rues devant les résidences du Premier ministre et du gouverneur général.

Bauder a déclaré à la commission qu’il avait remis un « protocole d’entente » au Sénat et au gouverneur général lors de ce voyage.

Son espoir était qu’ils accepteraient de travailler avec son groupe pour renverser les mesures COVID-19 et demander au Premier ministre de se retirer pour “avoir commis une trahison et des crimes contre l’humanité”. Il a ensuite retiré le mémorandum le 8 février, a-t-il témoigné.

Bauder a déclaré le mois dernier à une salle d’audience d’Ottawa qu’il prévoyait de demander de changer le lieu de son procès criminel. Une audience d’une journée pour entendre cette demande était prévue pour le 3 février 2023.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne