FREECELL conçoit une maison moderne pour les amateurs d’art en Jamaïque

une retraite pour les esprits créatifs en quête d’évasion dans la nature

Le domaine de Pompey, un bâtiment récemment achevé Résidentiel Le projet de FREECELL Architecture, est caché au milieu de cinquante acres de la côte nord-est luxuriante de Portland, en Jamaïque. Combinant nature, art et architecture, Pompey prend forme dans béton comme un refuge conçu à la fois pour les esprits créatifs et ceux qui recherchent l’évasion. Situé juste à l’extérieur du quartier de San San, le domaine est accessible par une longue route sinueuse qui mène les visiteurs à un paradis isolé. La conception de la maison intègre une gamme diversifiée d’installations. Il s’agit notamment d’une résidence privée, d’un studio de musique, d’une pagode de yoga, d’écuries et de fermes biologiques, le tout réparti sur des espaces paysagers à plusieurs niveaux. Chaque élément est soigneusement agencé pour renforcer le lien du domaine avec son contexte naturel.



images © Depasquale+Maffini

Le domaine de Pompey émerge des arbres luxuriants

Avec sa structure austère en béton conçue pour compléter la forêt tropicale envahissante, le domaine de Pompey suggère une extension du terrain rocheux de la Jamaïque émergeant de l’intérieur des arbres. Les principales structures du domaine sont orientées pour s’ouvrir largement sur la verdure luxuriante, les arbres centenaires et la faune vibrante indigène de l’île. Portland, connue pour sa flore et sa faune endémiques, offre un décor pittoresque à cette œuvre d’architecture contemporaine.

L’équipe de conception de FREECELL Architecture a abordé le projet avec pour objectif de maintenir un équilibre entre les structures construites par l’homme et le monde naturel. L’architecture ne domine ni ne recule, établissant plutôt un dialogue entre l’environnement bâti et la forêt environnante. Cette philosophie de conception donne naissance à un espace qui permet aux résidents de découvrir les images et les sons de la nature tout en bénéficiant d’équipements modernes.



la maison principale présente une disposition intérieure-extérieure, immergeant les résidents dans la nature sauvage de l’île

« La toile vierge pour l’expression créative » de Freecell Architecture

Le cœur du domaine de Pompey est sa maison principale, décrite par FREECELL Architecture comme « un organisme intérieur-extérieur qui relie ses habitants au paysage de la jungle et entre eux ». La résidence comprend cinq chambres, six lits et quatre salles de bains, avec un lit et une salle de bains supplémentaires dans le bâtiment du studio voisin. Les espaces partagés comprennent plusieurs salons, une grande table à manger extérieure, un salon avec un piano et une collection de vinyles et un salon de piscine. L’équipe s’est attachée à créer des espaces qui invitent à la détente et à la connexion, à la fois avec la nature et entre eux.

Conscient de l’importance du bien-être dans la vie moderne, Pompey propose une large gamme d’équipements de santé et de remise en forme. Un pavillon de yoga surplombe un étang serein, tandis que les résidents peuvent explorer le domaine en vélo électrique, en VTT et sur des sentiers de randonnée. La propriété est également équipée d’un bassin d’eau froide, d’un sauna, d’une salle de sport privée, d’un mur d’escalade et même d’une chambre hyperbare. Parallèlement, le domaine de Pompey fait également office d’espace d’art vivant. Des volumes en béton audacieux et des fenêtres du sol au plafond créent un environnement presque semblable à un musée qui présente une collection d’art contemporain soigneusement sélectionnée.



la structure en béton émerge de la forêt tropicale environnante, suggérant une extension du terrain rocheux



le domaine est caché dans la forêt tropicale de la Jamaïque, entouré d’une flore et d’une faune endémiques



les fermes et sentiers biologiques encouragent une interaction à faible impact avec le paysage