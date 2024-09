FreeBSD bénéficiera d’un meilleur support pour les ordinateurs portables grâce à un investissement soutenu par AMD, Dell et Framework

Suite aux collaborations entre AMD et la FreeBSD Foundation et un investissement important du Sovereign Tech Fund dans FreeBSD, la FreeBSD Foundation et Quantum Leap Research ont annoncé un engagement de 750 000 $ US pour améliorer la prise en charge des ordinateurs portables sur ce système d’exploitation BSD avec le soutien de Dell, AMD et Framework Computer. .

Bien que FreeBSD soit populaire sur les serveurs, l’espoir est de voir une meilleure prise en charge de FreeBSD sur les ordinateurs portables pour faciliter l’adoption par les entreprises, etc. Outre Quantum Leap Research et la FreeBSD Foundation, Dell, AMD et Framework Computer sont d’autres parties prenantes. L’investissement total du projet pourrait atteindre 1 million de dollars américains.

Parmi les domaines qui seront travaillés pour améliorer la prise en charge des ordinateurs portables FreeBSD, citons une meilleure prise en charge des chipsets WiFi/sans fil, une meilleure gestion de l’alimentation avec des fonctionnalités telles que s2idle/s0ix, une meilleure prise en charge des pilotes graphiques Intel et AMD, des améliorations audio et le travail sur divers matériels spécifiques aux ordinateurs portables. caractéristiques. Fonctionnalités des ordinateurs portables telles que la prise en charge du pavé tactile, les boutons spécialisés et d’autres fonctionnalités des ordinateurs portables modernes.

Dans le cadre de ce projet, il s’agira également de permettre au planificateur FreeBSD de mieux gérer les cœurs hétérogènes et d’améliorer l’hyperviseur Bhyve.

Plus de détails sur cet investissement important visant à améliorer le support des ordinateurs portables sur FreeBSD peuvent être trouvés via le Blog de la Fondation FreeBSD.