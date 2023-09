Freebird se produira le 7 septembre sur South Main Street à Princeton – Shaw Local

Le groupe hommage à Lynyrd Skynyrd, Freebird, se produira de 19h à 22h le jeudi 7 septembre sur South Main Street à Princeton dans le cadre de la série de concerts d’été de Princeton Tourism.

La nourriture et les activités commenceront à 18 heures et incluront des vendeurs tels que Apollo Theatre, Barrel Society, Coal Creek Brewing Company, Didoughs, Downtown Pub and Grill, Farmer’s Smoked BBQ, Oriental Gardens, le Princeton Lion’s Club, Sisler’s Ice Cream, Somewhere Else et plus.

Les participants sont encouragés à apporter des chaises de jardin et des chaussures de danse pour le spectacle qui comprend l’entrée gratuite.

L’événement est parrainé par Princeton Chevrolet GMC, Sullivan’s Foods, OSF Saint Clare Medical Center, Big Sky Wind, Avangrid Renewables, Culver’s, Compeer Financial, Gardner Denver, Prairie State Tractor, Marquis Energy LLC, Taylor’s Wat, Allegion et Corn Belt Energy.