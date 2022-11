Frederick P. Brooks Jr., innovateur en conception informatique, décède à 91 ans

Mais il est surtout connu pour avoir été l’un des leaders techniques du projet informatique 360 ​​d’IBM dans les années 1960. À une époque où de plus petits rivaux comme Burroughs, Univac et NCR faisaient des percées, c’était une entreprise extrêmement ambitieuse. Le magazine Fortune, dans un article intitulé « Le pari de 5 000 000 000 $ d’IBM », l’a décrit comme une entreprise « pari sur l’entreprise ».

Le Dr Brooks a eu une vaste carrière qui comprenait la création du département d’informatique à l’Université de Caroline du Nord et la direction de recherches influentes sur l’infographie et la réalité virtuelle.

Jusqu’au 360, chaque modèle d’ordinateur avait sa propre conception matérielle sur mesure. Cela a obligé les ingénieurs à réviser leurs programmes logiciels pour qu’ils fonctionnent sur chaque nouvelle machine introduite.

Mais IBM a promis d’éliminer ce travail coûteux et répétitif avec une approche défendue par le Dr Brooks, une jeune star de l’ingénierie de l’entreprise, et quelques collègues. En avril 1964, IBM a annoncé le 360 ​​comme une famille de six ordinateurs compatibles. Les programmes écrits pour un modèle 360 ​​pouvaient s’exécuter sur les autres, sans qu’il soit nécessaire de réécrire le logiciel, à mesure que les clients passaient d’ordinateurs plus petits à des ordinateurs plus grands.