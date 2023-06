Frederic Forrest, acteur d’Apocalypse Now, est mort à 86 ans

Frederic Forrest, connu pour ses rôles dans « Apocalypse Now » et « The Rose », est décédé vendredi. Il avait 86 ans.

« Le décès de Freddie Forrest est une grande perte », a déclaré Barry Primus, ami de longue date de Forrest et acteur, à Fox News Digital.

« Il était si unique, à la fois en tant qu’acteur brillant et en tant que personne douce et attachante qu’il était. Il avait un tel œil pour les personnages excentriques, à la fois dans la vie et dans son travail. Lorsque vous avez embauché Freddie pour un rôle, vous avez eu le paquet entier. »

Primus a confirmé que Forrest était décédé « chez lui, paisiblement, après une longue maladie. Helen Sanders, son amie bien-aimée, était à ses côtés lors de son décès ».