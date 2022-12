Freddy star Kartik Aaryan sur ce qu’il faut pour être une personnalité publique, dit “Je suis différent…” | EXCLUSIF

L’acteur Freddy Kartik Aaryan, qui n’a pas besoin d’être présenté, s’est ouvert sur la responsabilité d’être une personnalité publique. L’acteur a expliqué en quoi il est différent du personnage qu’il joue à l’écran.

Dans une conversation exclusive avec DNA, Kartik Aaryan a déclaré qu’il se sentait responsable car beaucoup de gens le suivaient et qu’ils étaient influencés par lui. Kartik a déclaré: “Bien sûr, quand beaucoup de gens vous admirent. Cela vient avec beaucoup de responsabilités parce que beaucoup de gens vous suivent. Alors oui, je fais ça beaucoup de temps, quand il s’agit de mon avatar hors écran ou de qui je suis, j’essaie d’être la personne que je suis, mais à l’écran oui, je joue beaucoup de personnages qui sont différents de ma personnalité ce qui reviendrait à dire une histoire qui implique beaucoup de personnages qui peuvent être négatifs. Je ne dis jamais que s’il vous plaît devenez cela, vous ne devriez jamais faire cela, mais c’est un moyen de divertissement, alors prenez-le simplement comme un divertissement.





Il a ajouté, “mais à part ça quand il s’agit d’Instagram quand il s’agit de médias sociaux ou hors écran comment je suis, vous devez être responsable parce que beaucoup de gens vous suivent. Ils s’inspirent de votre parcours, ou peut-être de votre parcours ou de la façon dont vous êtes ou peut-être de la façon dont vous êtes dans la vraie vie, alors oui j’essaie d’être qui je suis, c’est-à-dire une personne responsable.

Tout en parlant de son personnage Freddy, Kartik a déclaré: “Je suis juste heureux et chanceux d’avoir pu jouer Freddy et cela arrive au bon moment où je viens de terminer avec la sortie de Bhool Bhulaiyaa 2. Donc, pour moi, c’est quelque chose qui en soi est nouveau pour moi de me regarder comme ça et pour le public, donc j’aime le genre de réponse que j’obtiens pour ça.