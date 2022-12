Freddy Movie Review: Kartik Aaryan en tant que dentiste doux mais sinistre rend ce traitement de canal supportable

Film: Freddie

Moulage: Kartik Aaryan, Alaya F

Directeur: Shashanka Ghosh

Date de sortie: 2 décembre 2022

Streaming sur plateforme OTT : Star Disney+

Revue par : Smirty Sharma

Freddy avec Kartik Aaryan et Alaya F a commencé à diffuser sur Disney + Hotstar à partir du 2 décembre 2022. Le film est réalisé par Shashanka Ghosh, dont les films les plus remarquables incluent Khoobsurat, Veere Di Wedding, Plan A Plan B. Donc, en regardant la bande-annonce de Freddy, il était évident que c’est un genre qu’il n’a jamais essayé auparavant. Par conséquent, il n’y avait pas de grandes attentes du film lui-même. Cependant, sa star masculine, Kartik Aaryan, a été la rare à briller dans un passé récent où le succès a été si imprévisible et où la plus grande des stars et les formules éprouvées ont cessé de fonctionner. Il a d’abord créé un bruit énorme et positif avec sa sortie OTT Dhamaka, puis le smasher théâtral Bhool Bhulaiyaa 2. Le fait qu’il essayait à nouveau quelque chose de nouveau était une raison suffisante pour être enthousiasmé par ce que Freddy a en réserve. Lisez la critique du verdict sur le nouveau film sur OTT cette semaine.

De quoi ça parle?

Freddy parle du Dr Freddy Ginwala (Kartik Aaryan), qui est un dentiste timide et solitaire, cherchant à trouver son âme sœur. Il est inscrit sur un site matrimonial et a rencontré beaucoup de filles, mais le “manque de compatibilité” l’a empêché de passer à l’étape suivante. Une rencontre fortuite avec Kainaz Irani (Alaya F) lors d’un mariage se transforme en coup de foudre. Freddy est abasourdi, mais la bulle éclate quand il se rend compte qu’elle est mariée à un Rustom contrôlant et trop possessif (Sajjad Delafrooz). Mais ce n’est pas la fin de leur histoire. Freddy et Kainaz passent bientôt d’étrangers à devenir médecin-patient et cela donne à Freddy une autre chance d’être proche de Kainaz et de l’observer de suffisamment près pour savoir qu’elle est dans un mauvais mariage; désespéré de sortir mais incapable de le faire. Frustrée par ce qu’est devenue sa vie avec le monstre batteur de femme avec qui elle est mariée, Kainaz trouve du réconfort dans les bras de Freddy. Mais ils ne peuvent pas être ensemble tant que Rustom n’existe pas. Est-ce l’amour ou son obsession qui fait de Freddy, médecin de jour, un criminel à l’esprit dangereux ? Freddy va-t-il enfin s’unir à son âme sœur Kainaz ? Les rebondissements de ce qui suit alors que Freddy et Kainaz essaient de s’affronter sont ce qui fait le plus partie de l’histoire.

Ce qui est chaud?

Kartik Aaryan dans le rôle de Freddy est un plaisir à regarder. L’acteur vous laissera surpris par sa performance en couches. La façon dont il passe du statut de dentiste doux, timide et souriant à quelqu’un qui est capable de comploter et de planifier quelque chose de sinistre est incroyable. Le fait qu’il fasse le changement sans effort montre la quantité de travail qui a été consacrée à la préparation de son rôle. Il est attachant à un moment et vous fait peur le lendemain alors que vous essayez de comprendre quelle serait sa prochaine étape. Alaya F tire le meilleur parti du temps d’écran qui lui est accordé, mais il semble que le réalisateur ne voit plus le besoin de “s’extraire” de son personnage. Le BGM complète l’intrigue et le scénario est décent. Mais à part la performance de Kartik, il n’y a pas grand-chose à raconter.

Regardez la nouvelle bande-annonce de Freddy ci-dessous:

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Tout va bien jusqu’au moment où Freddy se transforme en un drame de vengeance. Alors que l’intrigue se concentre sur les petits actes sadiques de vengeance, il n’y a rien dans la façon dont elle est planifiée. Bien que les actes soient de nature assez cruelle, le manque de détails fait que tout semble juvénile. Ce qui aurait pu être quelque chose qui vous maintient au bord du siège et qui vous angoisse est transformé en une série d’événements incroyables. Bien que Kartik ait rendu justice à son rôle de Freddy, il y avait une énorme marge de manœuvre pour mieux esquisser son personnage. Il y a un énorme manque quand il s’agit de comprendre son traumatisme d’enfance et comment il l’a surmonté, ou non, et si cela a eu un rôle à jouer pour faire de lui la personne qu’il s’avère être à l’âge adulte. L’intrigue avait besoin d’un bon “remplissage” pour sauver Freddy des dégâts.

Verdict BL

Regardez Freddy pour voir Kartik Aaryan dans un avatar jamais vu auparavant. L’acteur s’améliore à chaque projet et se surpasse. Avec Freddy, il a pris un risque certain en essayant quelque chose de nouveau et de difficile où il y avait une vaste portée et un danger de faiblir à chaque scène. Il a mis son dévouement et son travail acharné à jouer le Dr Freddy et ça se voit. Une étoile supplémentaire juste pour Kartik pour avoir choisi un rôle hors de sa zone de confort et lui avoir rendu justice.

Évaluation