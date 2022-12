Freddy, Love Today, Govinda Naam Mera et d’autres nouveaux films à venir, séries sortant sur OTT en décembre 2022

Décembre vient de commencer et le public doit être ravi de voir la gamme intéressante de nouveaux films et séries à venir qui sortiront sur diverses plateformes OTT, notamment Netflix, ZEE5, Disney + Hotstar, Amazon Prime Video, etc. De Freddy à Love Today ; nous avons préparé une liste spéciale pour vous qui vous aidera à connaître les films et séries à venir qui sortiront sur OTT.

L’amour aujourd’hui – Netflix

Love Today est une comédie dramatique romantique tamoule réalisée par Pradeep Ranganathan. Le film présente Ivana et Pradeep Ranganathan dans les rôles principaux. L’histoire du film parle d’un couple qui vous fera tomber amoureux de sa gentillesse et de sa simplicité. Le film aurait été réalisé au prix de Rs. 5 crores.

Freddy – Disney Plus Hotstar

Réalisé par Shashanka Ghosh, Freddy met en vedette Karthik Aryan et Alaya F dans les rôles principaux. Le film est sur le point de sortir sur la plateforme OTT – Disney Plus Hotstar le 2 décembre. Le film parle d’un médecin timide dont la personnalité change et il devient un tueur la nuit.

Govinda Naam Mera – Disney+Hotstar

Govinda Naam Mera est un thriller comique réalisé par Shashank Khaitan et produit par Karan Johar, Apoorva Mehta et Shashank Khaitan. Le film met en vedette Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar et Kiara Advani dans les rôles principaux. Le film devrait sortir le 16 décembre 2022 sur Disney + Hotstar.

Bouger avec Malaika – Disney Plus Hotstar

Moving with Malaika sera animé par l’actrice de Bollywood Malaika Arora. La série sera basée sur la vie de Malaika et sera diffusée sur Disney Plus Hotstar le 5 décembre.

Vol d’argent – Netflix

Money Heist est l’une des séries dramatiques coréennes populaires les plus attendues qui sera diffusée sur Netflix le 9 décembre. La deuxième et dernière partie de la cinquième saison ravira les fans avec son scénario et son intrigue mordants.

CHAT – Netflix

CAT est un drame de vengeance mettant en vedette Randeep Hooda dans le rôle principal. La série arrivera le 9 décembre sur Netflix. La série est créée par Balwinder Singh Janjua et le thriller policier se déroule dans le contexte de l’arrière-pays du Pendjab. L’histoire de la série parle d’un homme innocent qui est jeté dans un complot de trafic de drogue.

Confinement en Inde – ZEE5

Le prochain film de Madhur Bhandarkar, India Lockdown, présente Prateik Babbar, Shweta Basu Prasad et Aahana Kumra dans les rôles principaux. La série s’inspire d’événements réels et explique comment le verrouillage de la pandémie de COVID-19 a affecté la vie en général. La série sortira le 2 décembre.