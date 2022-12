Freddie Woodman de Preston North End sur une séquence folle de draps propres: “C’était une blague”

Le cas curieux de Preston North End a été l’un des scénarios les plus captivants de l’EFL cette saison – et le gardien de but Freddie Woodman a été au cœur de celui-ci.

À mi-chemin de leur campagne de championnat, l’équipe du Lancashire juste à l’extérieur des barrages en septième – après avoir marqué le deuxième moins de buts de la division et concédé le deuxième moins commun (22 dans les deux cas).

Extraordinairement, North End a gardé des draps propres lors de chacune de ses sept premières sorties en championnat de 2022/23 – tout en ne trouvant le filet que deux fois lui-même. Ce n’est qu’au neuvième match que les deux équipes ont marqué; il leur a fallu 13 matchs pour être impliqués dans un match qui a vu plus de deux buts.

Et l’ancien international anglais U21 Woodman – qui a rejoint Preston depuis Newcastle cet été, après avoir eu des périodes de championnat précédentes en prêt à Swansea et Bournemouth – pouvait à peine croire ce qu’il voyait, comme il l’a dit. QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je n’ai jamais rien connu de tel que le début de cette saison … Une fois que j’ai égalé les trois de suite que j’ai réussis à Swansea, je me disais:” Cela ne peut pas se reproduire, n’est-ce pas? “.

“Mais ça n’arrêtait pas d’arriver encore et encore. C’est devenu une blague dans le vestiaire : ‘Crikey, on en a un autre’.”

Woodman a enregistré 20 blanchissages avec Swansea en 2020/21; il a déjà jusqu’à 11 ans ce trimestre.