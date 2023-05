Freddie Slater obtient un nouveau scénario majeur dans EastEnders

FREDDIE Slater s’est installé à Albert Square l’année dernière, devenant rapidement un favori pour les fans de savon.

Mais après s’être tenu à l’écart, le personnage d’EastEnders joué par Bobby Brazier obtient son propre scénario unique en son genre.

Audacieux, vif d’esprit et doté d’un talent prononcé pour les intrigues, cela ne fait aucun doute – Freddie est définitivement un Slater.

La semaine prochaine sur BBC One, le garçon essaie de mettre ses dons à profit lorsqu’il tente de recruter une équipe de rêve pour le quiz du pub The Vic et il demande l’aide d’une source improbable.

Dans les scènes ultérieures, le quiz est bien avancé alors que les habitants de Walford s’affrontent.

Cependant, la capacité de Freddie à sortir des sentiers battus le conduit directement dans une rivalité houleuse avec les équipes de Reiss Colwell (Jonny Freeman) et tout déborde.

Pourtant, ce ne sera pas la seule chose que Freddie fera la semaine prochaine car il sera bientôt rattrapé par son ancien professeur d’école, M. Theo Hawthorne (William Ellis).

Dans les scènes précédentes du programme basé à Londres, M. Hawthorne s’est excusé auprès de Freddie pour s’être moqué de lui pendant qu’il était son professeur, mais il a également essayé de clarifier le jeune en suggérant qu’il pourrait montrer des signes de TDAH.

M. Hawthorne arrive à Albert Square avec une carte de référence TDAH pour Freddie dans le but d’aider, mais il refuse d’écouter.

Mais plus tard, il change d’avis et accepte de rencontrer le spécialiste du TDAH lorsque son bon ami Bobby Beale (Clay Milner Russell) lui parle de bon sens.

Il devient alors évident que Freddie présente de nombreux symptômes révélateurs du TDAH.

Le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, plus communément appelé TDAH, est l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants de l’enfance.

Bien qu’elle soit généralement diagnostiquée pendant l’enfance, la maladie peut durer jusqu’à l’âge adulte et les symptômes comprennent la négligence et le manque d’attention aux détails, de mauvaises capacités d’organisation, des oublis et une incapacité à se concentrer ou à établir des priorités.

Les personnes atteintes de TDAH sont également plus susceptibles de commencer continuellement de nouvelles tâches avant de terminer les anciennes et elles peuvent ressentir de l’agitation ou de la nervosité.

Tout comme Freddie, ils ont aussi tendance à parler hors tour.

Comment réagira-t-il à un éventuel diagnostic ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

