Freddie Roman, comédien de Borscht Belt, décède à 85 ans: “Le pro ultime” – National

Le comédien Freddie Roman, l’ancien doyen du Friars Club et un incontournable de la scène comique des Catskills, est décédé. Il avait 85 ans.

Roman est décédé samedi après-midi à l’hôpital Bethesda de Boynton Beach, en Floride, a annoncé dimanche son agent de réservation et amie Alison Chaplin. Sa fille a déclaré à Deadline qu’il avait subi une crise cardiaque ce matin-là.

Roman s’est fait un nom en se produisant dans des hôtels et des centres de villégiature des montagnes Catskill, également appelées la ceinture de Bortsch pour la foule majoritairement juive qui y passait ses vacances et les bandes dessinées telles que Mel Brooks et Don Rickles qui les divertissaient. Il s’est ensuite produit au Caesars Palace de Las Vegas et au Bally’s Grand d’Atlantic City, et il a fait rôtir Rob Reiner, Chevy Chase, Jerry Stiller et Hugh Hefner. Il a également conçu «Catskills on Broadway», où lui et ses amis Dick Capri, Marilyn Michaels et Mal Z. Lawrence ont apporté leur stand-up teinté de nostalgie et aux saveurs de Catskills à New York. Il est également apparu dans diverses émissions de télévision et films au fil des ans, notamment “Red Oaks” sur Amazon.

“Une grande perte pour le monde de la comédie”, a écrit Paul Reiser sur Twitter. “Il était un si grand supporter et mentor quand j’ai commencé. Une GRANDE bande dessinée, le pro ultime avec le plus grand cœur. Nos appels téléphoniques et son grand rire de beauté vont me manquer.

Né Fred Kirschenbaum le 28 mai 1937 à Newark, New Jersey, et élevé à la Jamaïque, Queens, Roman a pris goût à la comédie stand-up très tôt grâce à sa famille. Son oncle et son grand-père possédaient le Crystal Spring Hotel dans les Catskills, où Roman a commencé à animer à 15 ans.

Dans “Catskills on Broadway”, Roman a commenté tout, de son enfance dans le Queens à sa “vie de retraite” en Floride.

“J’ai fait un test de cholestérol”, a plaisanté Roman. “Mon numéro est revenu 911.”

Le New York Times, dans sa critique de l’émission en 1991, a écrit: “Les stations balnéaires de Catskill luttent peut-être contre la récession, mais la comédie de Catskill n’a pas perdu son flair.”

Le spectacle, dira-t-il plus tard, a changé sa vie. Il est allé à Broadway puis a tourné à travers le pays, et Roman continuerait à se produire pendant des années. Il a également été nommé doyen du New York City Friars Club, où il a encadré de nombreux comédiens en herbe et infusé le club privé de jeunes talents.

L’un de ces jeunes comédiens était Jeffrey Ross, qui a déclaré à propos de Roman en 2003 : « Lorsque je devenais membre, nous n’étions pas nombreux à être plus jeunes. … Mais Freddie venait toujours passer du temps avec moi et mes amis et était vraiment adorable.

Capri, dans la même interview, a déclaré que Roman était le parfait ambassadeur de la comédie.

“Il est le directeur social du monde”, a déclaré Capri. “Et il aime chaque seconde.”

Le relais a duré un peu plus longtemps que prévu. Roman a plaisanté sur son mandat en disant: «Il y a onze ans, je suis devenu président pendant deux ans. Je suis comme le Fidel Castro des comédiens. Je suis président à vie. En 2014, il a été remplacé par Larry King.

Mais, a-t-il déclaré à Atlantic City Weekly en 2011, le meilleur travail qu’il ait jamais eu a été d’ouvrir pour Frank Sinatra, lorsque son comédien d’ouverture régulier, Tom Dreesen, n’était pas disponible. Roman a appris l’opportunité lors d’une escale à Chicago, a quitté l’avion et en a embarqué un autre pour Philadelphie pour faire le spectacle à Atlantic City avec seulement quelques heures à perdre.

Il a quitté la scène pour voir Sinatra rire. Le chanteur l’a même rappelé pour un autre salut.

“Frank m’a serré dans ses bras, et j’ai vu ma femme et ma fille et elles pleuraient”, a déclaré Roman. « C’était incroyable. … Rien n’a jamais dépassé le travail avec Sinatra.