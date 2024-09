Freddie Prinze Jr. rejoint le film « Sais-tu ce que tu as fait l’été dernier »

EXCLUSIF: Freddie Prinze Jr (La fille dans la piscine, Noël avec toi) a officiellement rejoint Sony Je sais ce que tu as fait l’été dernier un film suite, reprenant le rôle de Ray Bronson du film original de 1997 et de sa suite de 1998, révèlent des sources à Deadline.

Deadline a révélé que Prinze Jr et sa co-star Jennifer Love Hewitt étaient en négociation pour revenir pour le projet de continuation de la franchise lorsqu’il a été confirmé qu’il serait en développement début 2023. Hewitt est toujours en pleine négociation pour reprendre le rôle de Julie James, a-t-on entendu.

Le casting annoncé précédemment comprend Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers et Jonah Haur-King. Les détails de l’intrigue de ce dernier volet sont inconnus.

Jennifer Kaytin Robinson réalise le dernier volet de la franchise de films d’horreur, écrit par Sam Lansky et Kaytin Robinson à partir d’une ébauche de Leah McKendrick. Neal Moritz en assure la production.

Sony Pictures sortira le film en salles le 18 juillet 2025.

Le film original suit quatre jeunes amis (joués par Prinze Jr., Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe) liés par un accident tragique qui se retrouvent lorsqu’ils se retrouvent traqués par un maniaque armé d’un crochet dans leur petite ville balnéaire.

Je sais ce que tu as fait l’été derniervaguement basé sur le roman de Lois Duncan du même nom, a été un succès qui a conduit au développement de la suite Je sais toujours ce que tu as fait l’été dernierqui a été créée en 1998. Un troisième volet de la franchise, directement en vidéo, intitulé Je saurai toujours ce que tu as fait l’été dernier (2006) est considéré comme une suite autonome car l’histoire a divergé des deux premiers volets et n’avait pas de casting original reprenant leurs rôles.

En 2021, Prime Video a lancé le Je sais ce que tu as fait l’été dernier Série télévisée de Sara Goodman basée sur le roman de Duncan produite par Amazon Studios et Sony Pictures Television. La série, qui a duré une saison, mettait en vedette Madison Iseman, Bill Heck et Brianne Tju, entre autres.

Prinze Jr est représenté par Paradigm, Brillstein Entertainment Partners et Yorn, Levine, Barnes, Krintzman.