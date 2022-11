Freddie Prinze Jr. & Rachel Leigh Cook’s Reunion 2022: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Les fans de rom-com se réjouissent ! Freddie Prinze Jr. et Rachel Leigh Cookqui a joué des intérêts amoureux dans le film de 1999 Elle est tout çaétaient à nouveau réunis lors de la première de Netflix Noël avec toi le 8 novembre. Freddie joue dans le prochain film de vacances, et Rachael s’est présentée sur le tapis rouge pour la première. Les deux ont posé ensemble pour une jolie photo, Rachael enroulant ses bras autour de Freddie pour un gros câlin. L’acteur avait un énorme sourire sur son visage alors qu’il passait du temps avec son ancienne co-star.

Elle est tout ça était l’une des plus grandes comédies romantiques de son temps, alors les fans étaient ravis de revoir ces deux-là ensemble. Bien qu’ils se soient réunis publiquement à quelques reprises au fil des ans, les observations sont rares, donc c’était vraiment un régal.

Avant de Elle est tout çaFreddie et Rachael ont en fait joué dans La maison du oui ensemble aussi. Dans une interview de 2021 avec E ! Nouvelles, Rachael se souvient avoir rencontré pour la première fois l’acteur des années 90. “La première fois que j’ai rencontré Freddie, c’était à Sundance”, a-t-elle partagé. « Nous étions tous les deux dans Maison du Oui et j’étais dans une maison que lui et Parker [Posey] et Josh [Hamilton] et tout le monde était là, juste pour dire bonjour à tout le monde. Je me tenais dans le salon et j’ai senti ces bras géants se jeter autour de moi et m’étreindre et poser un menton sur le dessus de ma tête. C’était Freddie et il a juste dit: ‘Hey bébé.’ “

Rachael a précisé que Freddie pensait qu’elle était sa petite amie d’alors, Kimberly McCullough, alors il a “crié un peu” quand il s’est rendu compte de l’erreur qu’il avait commise. “Il ne savait pas que c’était moi parce que pourquoi le ferais-tu?” Rachel a ajouté. « Nous avions exactement la même monture et la même couleur de cheveux. Donc c’était assez hilarant. Une première rencontre de comédie romantique qui n’est évidemment jamais devenue une vraie romance, mais c’était assez drôle ! Elle a également jailli que Freddie est un “humain merveilleux”.

Rachael a admis qu’après le tournage Elle est tout çaelle n’a renoué avec Freddie qu’après leur co-star de Paul Walker mort en 2013. “J’ai réalisé qu’il fallait vraiment tendre la main et prendre des initiatives”, a-t-elle expliqué. “Alors nous avons pris un café et je me souviens lui avoir dit:” Je sais que nous n’avons jamais vraiment traîné après le tournage, mais vous n’avez aucune idée de la grande partie de ma vie que cela a fini par être. Et il a dit quelque chose de très ressemblant à Freddie, ‘Moi aussi, mec. C’est fou.’ J’ai tellement de chance que ce soit quelqu’un d’aussi charmant et adorable que Freddie avec qui partager ça.