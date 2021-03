Le BDMLR a déclaré dans un communiqué: « Malheureusement, après une radiographie cet après-midi, nos pires craintes ont été confirmées, et le sceau a non seulement subi une fracture, mais aussi une luxation, des dommages à son articulation, ses ligaments et ses nerfs qui l’ont fait. impossible de le soigner et de le ramener dans la nature.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy