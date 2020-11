Freddie Ljungberg prend le parti de Mesut Ozil dans la hache d’Arsenal par Mikel Arteta

La légende d’Arsenal, Freddie Ljungberg, estime que Mesut Ozil devrait toujours être impliqué aux Emirats, bien que Mikel Arteta ait exclu le milieu de terrain de leurs équipes de Premier League et d’Europa League.

Le temps d’Ozil à Arsenal semble être écoulé, son contrat expirant à la fin de la saison, mais Ljungberg estime qu’il “devrait y avoir un espace” pour le joueur de 31 ans.

Ljungberg a pris en charge six matchs en tant que manager par intérim des Gunners et Ozil a joué dans quatre d’entre eux.

S’adressant à l’Athletic, Ljungberg a donné son avis sur l’omission d’Ozil en disant: “Mesut est un grand joueur de football, nous le savons. Nous avons tous des opinions différentes et tout le monde doit accepter que les gens aient des opinions différentes.

“Pour moi, peut-être que la façon dont le football s’est déroulé maintenant n’est parfois pas aussi athlétique défensivement. Disons que lorsque vous jouez à Man City, vous n’avez pas le ballon et devez simplement courir après eux, peut-être que vous avez besoin de plus de joueurs athlétiques.

«Ce que j’ai essayé de faire, ce en quoi je croyais, c’est que lorsque vous jouez contre des équipes qui, sur le papier, vous êtes un plus grand club ou que vous pensez qu’elles auront un bloc bas et que vous avez besoin de quelqu’un pour le déverrouiller, Mesut a Je pense qu’il y a une place pour un joueur comme ça dans ce genre de jeux.

“Mais alors aussi vous devez avoir une communication avec le joueur – pas seulement Mesut, chaque joueur. Différents jeux conviennent à certains joueurs et d’autres jeux conviennent à d’autres.

“Les jours où jouer à chaque minute de chaque match ne se produisent peut-être plus aussi souvent. Quand je suis parti cet été, il faisait partie des équipes et maintenant il ne l’est plus. Ce qui s’est passé là-bas, je ne peux pas répondre.