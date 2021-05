Freddie Ljungberg dit qu’il espère que Mikel Arteta pourra conserver son emploi à Arsenal après la sortie de la Ligue Europa

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Freddie Ljungberg, a déclaré qu’il espérait que l’entraîneur Mikel Arteta conserverait son travail après que l’équipe se soit écrasée de la Ligue Europa jeudi à la suite d’un match nul et vierge avec Villarreal.

La défaite signifie qu’Arsenal a quitté la compétition de clubs de deuxième niveau en Europe avec une défaite totale de 2-1. Le club est neuvième du classement de la Premier League anglaise et pourrait manquer le football européen pour la première fois en 25 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si Arteta avait retenu le soutien des supporters du club, Ljungberg a déclaré à BT Sport: «Il n’y a pas de fans ici, donc c’est difficile à savoir. J’espère qu’il le fera.

«Je ne vais pas me tenir ici et dire que les gestionnaires devraient rester ou partir. Écoutez, c’est un jeune manager et j’espère qu’il restera. Mais bien sûr, ce n’est pas assez bon pour Arsenal et cela dépend des propriétaires et des autres personnes au sein du club. «

Ljungberg, qui a pris la relève en tant qu’entraîneur par intérim en 2019 après le limogeage de l’actuel manager de Villarreal, Unai Emery, et a également brièvement aidé Arteta, a déclaré qu’il ne comprenait pas comment le club s’était écrasé hors de la compétition.

« Je suis un peu sous le choc … Je pensais qu’Arsenal passerait définitivement », a ajouté Ljungberg.

Arteta a déclaré qu’il était toujours l’homme idéal pour remonter le moral de ses joueurs.

«Je ne serais pas assis ici si je ne pouvais pas. Vous le verrez. Il ne s’agit pas de parler, il s’agit de le montrer sur le terrain « , a déclaré Arteta. » Je ressens la pression tout le temps parce que je veux faire du mieux que je peux pour l’équipe, le soutien que j’ai et pour les fans … je pense que le travail de tout le monde est surveillé. «

