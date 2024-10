Freddie, le fils de Louis Tomlinson, 8 ans, fait une rare apparition en famille

Repéré: Louis TomlinsonC’est un mini-moi adorable.

Le Une Direction le fils d’un ancien Freddie a récemment passé du temps avec la famille britannique de son père lors de leur récent voyage à Los Angeles, la ville natale de l’enfant de 8 ans.

Le groupe comprenait les sœurs jumelles de Louis Daisy Tomlinson et Phoebe Tomlinson20 ans, fille de ce dernier influenceurs Olive9 mois, plus la sœur des frères et sœurs Lottie Tomlinson et son fils Chanceux2.

Freddie, que Louis partage avec son ex Briana Jungwirthest vu en train d’attraper du yaourt glacé avec ses tantes jumelles et sa plus jeune cousine dans une succursale Pinkberry à Santa Monica, comme le montre une vidéo partagée par Daisy et Phoebe sur Tik Tok.

Lottie a également partagé une vidéo de Lucky et Freddie jouant ensemble dans une piscine privée. Instagram. La jeune femme de 26 ans, enceinte d’une fille, a sous-titré le message : « Moi et mes bébés… un dernier voyage avant son arrivée. » La mère de Freddie a aimé le message.