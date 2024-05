Freddie Highmore à propos de la finale de la série « The Good Doctor »

Après sept saisons, « The Good Doctor » est arrivé à une conclusion déchirante, dévastant émotionnellement les fans dévoués qui ont signé pour dire si longtemps au Dr Shaun Murphy et au reste des acteurs et de l’équipe qui ont peuplé l’hôpital San Jose St. Bonaventure. .

Variété a discuté avec la star de la série Freddie Highmore (Dr Shaun Murphy) de ses adieux aux créateurs et acteurs avec lesquels il a partagé des monologues scientifiques laborieux et des scènes chirurgicales anxiogènes pendant sept ans.

Quelle a été la toute dernière scène que vous avez tournée en tant que Dr Shaun Murphy ?

La dernière scène que j’ai filmée est celle où, finalement, Leah s’assoit à côté de Shaun et le convainc de prendre conscience, je suppose, de la situation à laquelle sont confrontés Claire et le Dr Glassman. Ça le motive à court terme pour aller parler à Claire [Antonia Thomas] puis accepter le fait que Glassman ne sera plus avec eux très longtemps. Cela semblait être le dernier thème parfait à filmer.

Il y a évidemment le discours le plus gros et le plus éclatant, mais en fin de compte, la série a toujours vécu dans ces petites nuances, ces petits moments et ces petits rythmes entre les personnages. Et cette dernière scène avec Paige [Spara] certainement ressenti comme ça. C’était de retour au studio. Nous nous retirons dans une dernière étape. Le reste des scènes et des décors était en cours de démontage. Le salon de la résidence était le dernier debout pendant les derniers jours de tournage.

Qu’avez-vous ressenti quand ils ont dit que c’était fini pour Freddie ?

C’est difficile à décrire. Je pense que le sentiment général que j’ai ressenti est que c’est un peu comme l’obtention d’un diplôme. Vous êtes nostalgique parce que vous êtes conscient à quel point ces dernières années ont été spéciales pour ce groupe de personnes, et vous êtes conscient que vous ne reproduirez plus jamais cela à un autre moment. Bien sûr, c’est émouvant et émouvant de cette façon, mais en même temps, comme l’obtention du diplôme, vous avez hâte de faire autre chose et de passer à autre chose. Vous savez que c’est sain et bon et que vous ne pouvez pas rester éternellement à l’université. Je suis donc également enthousiasmé par tout ce qui va arriver dans le futur.

Je pense que d’une certaine manière, il y a une certaine paix que cela apporte le dernier jour lorsque vous regardez autour de vous tous ces gens que vous aimez et auxquels vous tenez si profondément, et sachant que nous devons terminer la série en sachant que se terminait selon nos propres conditions et racontait l’histoire jusqu’à sa fin. Je pense que cela donne une certaine paix et satisfaction et c’est agréable d’avoir cette opportunité de dire au revoir à tout le monde.

La fin de partie de Shaun allait-elle toujours se terminer en tant que père de deux enfants, dirigeant un programme neurodivergent au sein de l’industrie médicale ? Quand avez-vous appris comment son histoire se terminerait?

Je pense [series showrunner David Shore] Je serais mieux placé pour répondre à cette question, mais d’après ce qu’il a dit lorsque j’étais avec lui, il y avait un objectif final initial, à savoir que Shaun devienne père. Cela semblait être une fin naturelle pour le spectacle. Bien sûr, nous avons dépassé cela. Et je pense que cela montre à quel point Shaun a été capable de grandir, de changer et d’évoluer au cours des sept dernières années, au fil du temps que je dois jouer contre lui.

Je pense qu’une tendance peut-être parmi les émissions qui ont un cas de la semaine, un élément procédural, est qu’il y a un désir que les personnages restent les mêmes semaine après semaine. Mais certainement dans cette série, cela a été un défi incroyable et passionnant de jouer un personnage qui évolue constamment et qui change et grandit constamment. Lorsque nous regardons la finale et revenons sur l’endroit où Shaun a commencé, ce voyage a été important.

Nous avons vu cette croissance dans l’avant-dernier épisode lorsque Shaun partage ce moment avec Richard Schiff dans les escaliers et que vous passez votre bras autour de lui. Parlez-moi un peu de cette scène et de ce que c’était que de faire ça.

C’est subtil. Ce n’est pas trop sévère, mais cela en dit long sur le chemin parcouru avec Shaun. Je pense qu’une partie de lui, à ce moment-là, est consciente que passer son bras autour du Dr Glassman est la chose que vous devriez faire pour démontrer que vous vous souciez de quelqu’un et que vous voulez le soutenir. Cela vient du fait qu’il réalise qu’en ce moment, il doit être la personne qui prend soin du Dr Glassman de la même manière que le Dr Glassman a toujours pris soin de lui. C’est également le parcours de Shaun dans le dernier épisode : accepter les souhaits du Dr Glassman et accepter qu’il doit le soutenir plutôt que le Dr Glassman soit celui qui a toujours soutenu Shaun dans tout ce qu’il a voulu et pour lequel il a lutté.

Christina Chang, Richard Schiff, Bria Samon Henderson, Liz Friedman, Freddie Highmore, Fiona Gubelmann, David Shore, Kayla Cromer, Will Yun Lee, Wavyy Jonez sur la finale de la série « The Good Doctor ».

Disney

Qu’est-ce que ça fait de raconter ces dernières scènes avec Richard Schiff ? Était-ce difficile de dire au revoir ?

Oui! C’est étrange. Je pense que, d’une certaine manière, je me rendrai probablement compte peut-être plus tard que nous ne ferons plus de scènes ensemble, à la fois avec Richard et avec d’autres personnes de la série. Lorsque vous êtes habitué à passer 20 épisodes avec le même groupe de personnes, à partir pour quelques mois, puis à revenir, à revenir et à recommencer, peut-être qu’un sentiment étrange viendra dans quelques mois lorsque vous serez ne pas revenir voir ces gens, et votre sorte de routine naturelle est bouleversée d’une manière ou d’une autre. Mais honnêtement, ce n’étaient que de très beaux derniers épisodes à filmer. Retrouver Antonia et faire ces adieux significatifs à tous les personnages et donner à chaque personnage son propre adieu. C’était plus festif que trop triste en termes de ce que nous avons pu accomplir dans la série et de ce que nous avons tous fait collectivement en tant que groupe.

Quelle a été la réaction du casting après avoir accueilli Antonia Thomas de retour, mais aussi lui donner un cancer, un virus et finalement lui amputer le bras ? C’était brutal.

Oui. C’est drôle, quelques personnes ont dit : « Est-ce que tu te sens mal pour Claire parce qu’elle a perdu son bras ? Alors qu’en réalité, au moment du tournage et en regardant l’épisode, j’ai eu l’impression que c’était un énorme succès parce qu’elle est toujours en vie. Elle a perdu un bras, mais cela aurait pu être bien pire. Mais oui, je ne suis pas sûr qu’Antonia savait exactement à quoi elle s’engageait en termes de progression de Claire vers la maladie, mais c’était tellement agréable pour tout le monde de la retrouver. C’était comme si la boucle était bouclée au début, nous rappelant où tous les personnages ont commencé et jusqu’où ils sont tous allés.

Quel est l’héritage de « The Good Doctor » et comment a-t-il changé la conversation autour des personnes neurodivergentes sur le lieu de travail et dans les relations ?

Ce n’est pas vraiment à moi de dire si nous avons réussi ou non, mais si, d’une manière ou d’une autre, cette série a pu remettre en question les stéréotypes et les idées fausses et sensibiliser à l’autisme, alors ce serait ce que je suis. certainement la plus fière et serait la conclusion la plus significative de ce spectacle.

Je pense que l’une de ces idées fausses est que les personnes autistes ne peuvent pas changer et évoluer de la même manière que les personnes neurotypiques, ce qui n’est évidemment pas vrai. J’espère que nous avons pu le montrer en racontant l’histoire individuelle de Shaun. Mais je suis également conscient que Shaun est et ne devrait jamais représenter tous ceux qui sont sur le spectre, et nous nous sommes toujours concentrés sur la narration de son parcours et de son histoire uniques, et nous espérons que cela sera un point de départ pour les personnes qui ne l’ont peut-être pas fait. Je n’ai pas autant conscience de l’autisme avant de venir au spectacle.

Quelle est la prochaine étape pour vous ? Souhaitez-vous passer à une autre procédure ?

Ce n’est pas nécessairement ce que je recherche, mais je n’ai jamais cherché. Je sens que j’ai toujours été surpris par les opportunités qui se présentent. Après la fin de « Bates Motel », je n’avais certainement pas envie de faire une autre émission de télévision tout de suite, puis « The Good Doctor » est arrivé trois jours plus tard, donc on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Je vais faire cette mini-série britannique cet été dont je ne peux pas vraiment parler, mais qui me passionne beaucoup. Ce sera amusant d’être de retour en Europe et de faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant dans le cadre de ce projet, puis de voir quelle est la suite après cela.

J’ai apprécié, dans cette émission, faire partie du processus plus large. J’adorerais continuer à produire et développer des spectacles, ainsi qu’à écrire et réaliser. J’ai aimé faire toutes ces choses. C’est certainement aussi un objectif.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.