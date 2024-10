Freddie Freeman et sa femme Chelsea Freeman offrent 2 billets pour le match des World Series sur Instagram en guise de « merci » aux fans des Dodgers

La famille Freeman offre des billets pour les World Series en guise de « remerciement » aux fansPlus tôt cet été, Max, le fils de Freddie et Chelsea, a reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré, une maladie dans laquelle le système immunitaire du corps attaque ses nerfs, provoquant une faiblesse, un engourdissement et, dans le cas de Max, une paralysie.

LOS ANGELES (KABC)– Après une saison incroyablement émouvante pour Freddie Freeman, le joueur de premier but des Dodgers et sa famille remercient les fans pour tout leur soutien. grand chemin.

Selon une publication Instagram partagée par Freeman et sa femme Chelseails offrent deux billets pour un match des World Series et une balle de baseball dédicacée.

« Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien et votre gentillesse envers notre famille cette saison et voulons redonner à l’un d’entre vous », peut-on lire en légende.

Pour participer au concours, vous devez suivre Freeman et sa femme sur Instagram, identifier trois personnes et aimer et partager la publication.

Le gagnant sera tiré au sort et sera annoncé cette semaine.

Pour en savoir plus, Cliquez ici.