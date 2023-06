Freddie Freeman des Dodgers obtient son 2 000e coup sûr avec un doublé contre Astros

Le joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles, Freddie Freeman, a obtenu son 2 000e coup sûr, atteignant le cap avec un doublé en huitième manche d’une défaite de 6-5 contre les Astros de Houston en 11 manches dimanche soir.

La ligne nette de Freeman vers le champ droit était son deuxième doublé du match et a conduit Mookie Betts, faisant de lui le 295e joueur de l’histoire des ligues majeures à atteindre la marque.

Freeman a disputé son match de 1 801, devenant le septième joueur à atteindre 2 000 coups sûrs en tant que membre des Dodgers. Parmi ces coups sûrs, 441 sont des doubles – dont ses 27 en tête de la ligue cette saison.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a estimé que Freeman avait insisté pour atteindre le cap à domicile alors qu’il était sans coup sûr en sept présences au bâton lors des deux premiers matchs de la série du week-end.

Freeman, 33 ans, a passé ses 12 premières saisons avec Atlanta après que les Braves l’aient sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2007. Il a réussi 1 704 coups sûrs en 1 565 matchs avec les Braves avant que le natif du comté d’Orange ne rejoigne les Dodgers en tant qu’agent libre avant la saison 2022.

Reportage de l’Associated Press.

