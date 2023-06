Freddie Freeman des Dodgers obtient le 2 000e coup sûr en carrière contre Astros: comment cela affecte son héritage

Freddie Freeman, étoile des Dodgers de Los Angeles, a atteint son 2 000e coup sûr en carrière dimanche contre les Astros de Houston. Voici ce que vous devez savoir :

Le 2 000e coup sûr de Freeman – son deuxième de la journée – est venu sur un double releveur Rafael Montero en fin de huitième manche, ramenant Mookie Betts à la maison et réduisant l’avance des Astros à 4-2.

Le MVP de la Ligue nationale 2020 est devenu le 13e joueur à obtenir son 2 000e coup sûr en carrière avec les Dodgers et est le s ixième joueur actif de la MLB à franchir le cap.

Freeman, 33 ans, est au bâton .318 avec 14 circuits et 48 points produits cette saison.

2 000 visites. Quel exploit, Freddie ! pic.twitter.com/81HlWKZsPS – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 26 juin 2023

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

L’importance de 2 000 visites

Il y a maintenant 98 joueurs dans l’histoire des ligues majeures qui ont enregistré 2 000 coups sûrs ou plus et 300 circuits ou plus dans leur carrière – deux seuils que Freeman a franchis au cours de cette saison. C’est une classe d’élite et un contexte historique qui ne fait que souligner la réputation de Freeman comme l’un des meilleurs frappeurs purs de sa génération.

Les seuls autres joueurs actifs qui peuvent revendiquer les deux sont Joey Votto, Nelson Cruz et Miguel Cabrera.

Alors que la majeure partie de la production est venue dans un uniforme des Braves d’Atlanta, le Freeman élevé dans le sud de la Californie s’est rapidement fait aimer des Dodgers et est devenu le point central de cette formation, ratant de peu un titre au bâton il y a un an tout en terminant dans le top cinq dans le vote du MVP de la NL.

Au rythme où il va, il sera à nouveau candidat pour tenter de remporter le prix une seconde fois. — Ardaya

(Photo : Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)