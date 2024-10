Freddie Freeman des Dodgers continuera à courir jusqu’à ce qu’il ne puisse plus : « Un chien absolu »

LOS ANGELES — Lézards boiteux, voilà Freddie Freeman qui bondit autour du troisième but, se précipitant vers le marbre comme une voiture à court d’huile moteur et à court de freins. Il court comme s’il se cognait l’orteil à chaque pas. Il court comme si sa cale était remplie de punaises. Il court comme s’il regardait une vidéo pédagogique de Bruce Bochy.

Il court comme si sa cheville droite était foulée, enflée et brûlante à chaque pas – parce que c’est le cas. Vous pouvez le voir sur son visage. Cela se voit à sa démarche. Et vous pouviez le voir dans la façon dont il s’est retrouvé dans les bras en attente de Mookie Betts lors de son sprint en boucle à la maison lors de la première manche, une course qui a donné le ton lors de la victoire 9-0 des Dodgers contre les Mets lors du premier match du championnat de la Ligue nationale. Série.

« J’ai tout donné », a déclaré Freeman. « Et j’avais besoin que Mookie m’empêche de tomber à la fin. »

La douleur, la raideur et l’incapacité générale de moteur n’ont pas empêché Freeman de marquer sur le simple de Max Muncy. Son escapade symbolisait le courage de son club. Les Dodgers sont battus et meurtris – mais lorsque leur attaque clique comme ce fut le cas dimanche, ils pourraient bien être meilleurs que toutes les équipes de baseball. Il n’en reste que quatre. Les Dodgers sont les plus proches d’atteindre les World Series.



Freddie Freeman est allé 2-en-3 avec un but sur balles, mais jouera-t-il dans le match 2 ? « Jusqu’à ce que j’entende le contraire », a déclaré le manager Dave Roberts. (Kévork Djansezian / Getty Images)

Freeman a aidé à ouvrir la voie lors du premier match. Il était l’un des trois Dodgers à se retirer lorsque le partant des Mets, Kodai Senga, a trébuché lors de la première manche. Lorsque Muncy a inscrit un simple au centre, Freeman a enduré une épreuve de 180 pieds pour marquer. Il a fourni deux autres coups sûrs, dont un simple RBI dans une quatrième manche de trois points. Au huitième, comme c’est devenu une habitude, le manager Dave Roberts l’a remplacé sur le terrain. Freeman a terminé la soirée comme il a mis fin à la plupart d’entre elles en séries éliminatoires : il ne sait pas s’il pourra jouer le lendemain.

«Nous avons le plus grand respect pour lui et pour la façon dont il s’y prend», a déclaré le voltigeur Kevin Kiermaier. « C’est un chien absolu. »

Sa cheville crée un creuset quotidien pour Roberts. Freeman s’est blessé en courant à travers le sac le 26 septembre. Les médecins lui ont dit que la blessure nécessitait quatre à six semaines de repos. Il est revenu sur le terrain au bout de huit jours. Il a qualifié cette blessure de « la chose la plus difficile » à laquelle il ait dû faire face sur un terrain de baseball. Et c’était avant qu’il n’essaye de jouer dessus.

Alors que le deuxième match est prévu lundi après-midi et que le partant gaucher Sean Manaea part pour les Mets, Freeman pourrait ne pas être dans l’alignement. La rapidité d’exécution lui a laissé peu de temps. Sa routine d’avant-match nécessite près de cinq heures de traitement de la part du physiothérapeute Bernard Li. « Bernard Li et moi pourrions dormir ici ce soir », a déclaré Freeman.

« Je m’attends à ce qu’il soit là-dedans », a déclaré Roberts, « jusqu’à ce que j’entende le contraire. »

Freeman s’est désormais habitué à cette routine. Cette année, il a commencé à remplir des mots croisés, une habitude pratiquée par ses aînés lors de ses débuts avec les Braves d’Atlanta en 2010. Il a aujourd’hui 35 ans. « Quand je suis arrivé, j’imaginais cela comme des gars plus âgés dans le club-house, faisant des mots croisés », a-t-il déclaré. « Maintenant, je le suis devenu. » Sur la table d’entraînement, il tue le temps en remplissant les blancs. Mais pour l’essentiel, sa réadaptation n’est pas une expérience passive. Les exercices testent sa tolérance à la douleur et sa capacité de mobilité.

« Croyez-moi, ce n’est pas moi qui reste allongé confortablement », a-t-il déclaré.

Avant que Freeman n’entre sur le terrain, l’équipe d’entraînement applique du ruban adhésif pour empêcher sa cheville de rouler à nouveau. L’esthétique n’est pas jolie. Freeman boite lorsqu’il monte les escaliers de l’abri pour se rendre au travail. Il boite lorsqu’il court sur le terrain pour les présentations d’avant-match. Il boite quasiment tout le temps une fois le jeu commencé, évoquant un lézard boiteux d’il y a des décennies.

« Depuis que je suis arrivé ici, tout le monde disait : ‘Regardez ce que ce gars va jouer, vous n’avez jamais rien vu de pareil' », a déclaré Kiermaier. « C’était en août, et nous voici dans les matchs les plus cruciaux de l’année. Qu’il fasse ce qu’il a fait, c’est absolument incroyable.

La blessure empêche Freeman de plier l’articulation au sommet de sa cheville. Chaque étape est un défi. L’inconfort était suffisamment important pour qu’il soit éliminé tôt dans le troisième match de la série de divisions de la Ligue nationale. Il n’a pas pu jouer dans le match 4. Dans le match 5, Muncy a convoqué une réunion de monticule pour donner à Freeman une pause après un jeu délicat au premier but. Il ne jouera peut-être pas lundi et il ne pourra peut-être pas participer à trois matchs consécutifs à New York.

Dimanche, face à une équipe qui avait battu les Phillies au tour précédent, Freeman a aidé son club à décrocher le premier but. Les Dodgers ont compris qu’ils ne verraient peut-être pas Senga longtemps. Les frappeurs répètent un mantra face à un titulaire sur un terrain serré : « Il ira aussi longtemps que nous le laisserons partir », comme l’expliquait Muncy avant le match. Le groupe sait qu’il peut forcer la main d’un manager adverse en réunissant des battes de qualité. « Si nous rassemblons un groupe de frappeurs vraiment médiocres, ils continueront probablement à le diriger », a déclaré Muncy. « Si nous rassemblons un groupe de bons au bâton et marquons quelques points, obtenons beaucoup de trafic sur les buts, nous ne le verrons probablement pas trop de fois. »

Senga était erratique au début, incapable de maîtriser sa balle rapide ou son forkball. Betts, Freeman et Teoscar Hernández ont rempli les bases de buts sur balles. Muncy a caressé un coupeur à hauteur de cuisse dans le champ central. Freeman avait pris une grosse avance, suffisamment loin pour que l’entraîneur du troisième but, Dino Ebel, lui fasse signe de rentrer chez lui. Chaque pas semblait douloureux. Le joueur de premier but des Mets, Pete Alonso, a coupé le ballon, ce qui a empêché Freeman de tenter de glisser. Au lieu de cela, il trouva Betts qui l’attendait, les bras tendus. Le voltigeur de 170 livres s’est préparé à l’impact de son coéquipier de 220 livres.

« Heureusement, je soulève des poids et j’ai donc pu le tenir », a déclaré Betts. « Il nous donne tout ce qu’il a. »

Freeman portait quelque chose entre une grimace et un sourire alors qu’il sortait de l’emprise de Betts. Il boitilla pour retourner à l’abri. Il lui restait encore quelques coups à donner.

« Ça ne va pas s’améliorer », a déclaré Freeman. « Mais je pense que nous sommes à un bon point où la situation ne va plus empirer. À moins que je le relance.

Il joue comme s’il n’y avait pas de lendemain. Parce que demain, il ne pourra peut-être pas jouer.

(Photo de Freddie Freeman et Mookie Betts : Harry How / Getty Images)