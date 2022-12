Freddie Flintoff transporté par avion à l’hôpital après un accident terrifiant lors du tournage d’un épisode de Top Gear

L’animateur de TOP Gear, Freddie Flintoff, a été transporté par avion à l’hôpital à la suite d’un terrifiant accident de voiture lors du tournage à Surrey lundi.

L’ancien joueur de cricket anglais, 45 ans, tournait un épisode de la série à succès de la BBC à l’aérodrome de Dunsfold Park avant le choc.

Freddie Flintoff, 45 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après le fracas lors du tournage de Top Gear[/caption]

La co-star Chris Harris, vue avec Freddie et son collègue présentateur Paddy McGuiness, s’est précipitée au secours de son copain[/caption]

Il a été blessé alors que les caméras tournaient pour capturer son opinion sur la voiture pour le segment d’examen de l’émission.

Les proches du père de quatre enfants ont déclaré que ses blessures “ne mettaient pas sa vie en danger”, malgré sa course à l’hôpital inquiétante.

Freddie était au volant en train de filmer lorsque l’incident s’est produit, voyant des médecins sur place près de Cranleigh se précipiter à son aide.

Sa co-star Chris Harris – qui présente le spectacle aux côtés de l’ancien joueur de cricket et Paddy McGuiness – était également sur la piste d’essai de Top Gear.

Une source a déclaré au Sun : “Freddie est à l’hôpital après un crash sur Top Gear.

«Il roulait sur la piste comme d’habitude. Il n’allait pas à grande vitesse, c’était juste un accident qui pouvait arriver à n’importe qui.

«Toutes les mesures de santé et de sécurité habituelles étaient également en place pour le tournage.

“Freddie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne peu de temps après.

« Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il reçoit des soins.

“Le tournage a été reporté pour le moment et tout le monde se soucie de la convalescence de Freddie.”

Un porte-parole de la BBC a confirmé que l’hôte avait été blessé dans l’accident et transporté à l’hôpital pour des soins supplémentaires.

Le smash du joueur de cricket est le dernier revers du spectacle “maudit”, après son évasion étroite après un accident d’horreur de 124 mph en 2019.

Freddie a été entendu crier de peur, “Je ne peux pas m’arrêter”, alors qu’il dévalait la piste la tête la première à quelques centimètres du sol dans une voiture à vélo à trois roues.

Il courait contre ses co-hôtes lorsqu’il s’est rendu compte qu’il manquait de route et qu’il était sur le point de franchir la ligne d’arrivée – le voyant partir en tête-à-queue dans un nuage de poussière.

Des sources ont affirmé que le trio était à l’origine destiné à concourir sur une piste d’un mile, mais les patrons l’ont étendu à 1,4 mile dans le but d’obtenir des vitesses plus élevées.

Freddie est miraculeusement sorti indemne de l’accident “de mort imminente”, insistant sur le fait qu’il allait “tout à fait bien”.

Il a déclaré à l’époque: «Je me donne beaucoup de mal pour m’assurer de bien réussir dans les courses de dragsters Top Gear mais, à cette occasion, je suis allé un peu trop loin.

“Cela aura l’air plus ridicule que dangereux quand vous le verrez à la télévision.”

L’accident de 2019 s’est produit à l’aérodrome d’Elvington à York – au même endroit où la légende de Top Gear, Richard Hammond, s’est écrasée en 2006 lorsqu’il s’est élancé dans une supercar de grande puissance à 288 mph.

La star de la télévision, surnommée Hamster, a été laissée dans le coma après le fracas à grande vitesse du dragster Vampire à réaction.

Son pneu droit a explosé alors que Hammond tentait d’établir un nouveau record de vitesse à la base de la RAF.

Le père de deux enfants a révélé plus tard qu’il avait souffert de dépression, de paranoïa et de perte de mémoire en raison de lésions cérébrales subies lors du smash.

Le populaire polyvalent Freddie a remporté 226 guichets de test pour l’Angleterre et a marqué 3 845 points au cours d’une brillante carrière de cricket.

Il était également “l’homme de la série” lors de la mémorable victoire des Ashes en 2005 contre l’Australie.

L’animateur de A League Of Their Own – marié à Rachael Wools – a pris sa retraite en 2009 et a organisé un combat de boxe professionnel trois ans plus tard avant de passer à la télévision.

Après avoir joué dans I’m A Celebrity en 2015, il a été annoncé comme le nouvel hôte de Top Gear aux côtés de Paddy, 49 ans, et Chris, 47 ans, en 2018.

Le trio a été un succès immédiat auprès des téléspectateurs et l’émission est passée de BBC Two à un créneau aux heures de grande écoute sur BBC One après 18 ans en 2020.

Un porte-parole de la BBC a déclaré au Sun: «Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont rendus sur les lieux immédiatement.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Freddie a miraculeusement échappé à un accident « proche de la mort » de 124 mph sur Top Gear en 2019[/caption]

Le tournage de l’émission à succès a été suspendu à la suite de l’incident, a déclaré la BBC[/caption]

Les blessures du père de quatre enfants ne mettent pas sa vie en danger, mais il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire[/caption]