Freddie Flintoff de Top Gear s’est retrouvé avec des blessures au visage d’horreur pendant 45 MINUTES dans un accident presque mortel, révèle un dossier de choc

Le casse-cou TOP Gear Freddie Flintoff a été laissé à l’agonie pendant 45 minutes avec des blessures d’horreur à la mâchoire après son accident presque mortel.

La BBC est accusée de ne pas avoir correctement pris soin de la star.

Pennsylvanie

Freddie Flintoff a été laissé à l’agonie pendant 45 minutes avec des blessures d’horreur après son accident de Top Gear[/caption]

Un dossier accablant compilé par The Sun montre que Freddie ne portait pas de casque, que la voiture n’avait pas d’airbag et qu’aucune civière n’a pu être retrouvée après le crash de l’aérodrome de Dunsfold, dans le Surrey.

La BBC a été forcée de mener un examen de la santé et de la sécurité dans l’horrible accident de Top Gear d’Andrew « Freddie » Flintoff, mais refuse de publier les résultats.

Le présentateur populaire, 45 ans, a été gravement blessé lorsqu’une voiture à trois roues à grande vitesse sans toit qu’il conduisait a basculé et a glissé le long d’une piste.

Et aujourd’hui, The Sun peut révéler :

FREDDIE a fait face à une attente angoissante de 45 minutes pour une ambulance aérienne;

AUCUNE civière médicale n’a pu être localisée;

LA star ne portait pas de casque ;

LA voiture de sport Morgan Super 3 de 130 mph n’était pas équipée d’un airbag.

Les initiés disent que Freddie a subi des blessures horribles à la mâchoire et des côtes cassées lors de l’écrasement presque fatal en décembre.

Le Beeb – qui s’est déjà publiquement excusé auprès de l’ancien héros du cricket anglais – a mené une enquête approfondie sur l’accident survenu sur la piste d’essai de Top Gear à l’aérodrome de Dunsfold Park dans le Surrey.

Mais les conclusions sont gardées secrètes.

Hier soir, une source a déclaré: «Comment cela aurait pu se produire dans une émission notoirement élevée comme Top Gear, qui est célèbre pour ses cascades dangereuses, est plus que déconcertant.

« La BBC a tenu à garder un œil sur l’étendue des blessures de Freddie pour des raisons évidentes.

« L’accident en lui-même était bien pire qu’on ne le pense vraiment – ​​c’est difficile à mettre en mots, vraiment ; ce qu’il a vécu est tout simplement inimaginable.

« Mais essentiellement, la voiture s’est retournée à grande vitesse, et Freddie – qui s’est également cassé des côtes – est naturellement traumatisé par tout cela.

« Il a été incroyablement courageux et stoïque, et heureusement, il devient plus fort.

« Il prend juste les choses semaine après semaine. »

Après l’accident, Freddie a été transporté par avion à l’hôpital.

Un membre d’équipage, qui occupait le siège passager, aurait également été blessé.

Éclaboussure

Freddie couvrant son visage alors qu’il sortait avec sa femme le mois dernier[/caption]

Le responsable de la santé et de la sécurité a été informé de l’incident.

La source a ajouté: « Un très jeune producteur, au début de la vingtaine, a effectivement signé l’ensemble de la cascade.

« Certains membres de l’équipage ont simplement le sentiment que des contrôles et des mesures insuffisants ont été effectués à l’approche.

« Le sentiment est que certaines des cascades de conduite étaient effectuées à bas prix afin d’économiser de l’argent. Des leçons ont été apprises.

On ne sait pas si Freddie, père de quatre enfants, reviendra à la télévision.

Les émissions auxquelles il devait participer sont suspendues et le tournage de Top Gear a été suspendu indéfiniment.

La source a ajouté: « Un très jeune producteur, au début de la vingtaine, a effectivement signé la cascade.

« Certains membres de l’équipage ont simplement le sentiment que des contrôles et des mesures insuffisants ont été effectués à l’approche.

« Le sentiment est que certaines des cascades de conduite étaient réalisées à bas prix pour économiser de l’argent. Des leçons ont été apprises.

Plus tôt cette semaine, The Sun a révélé que l’avenir du salon de l’automobile culte de longue date « est en jeu ».

Des bulldozers ont été vus à l’aérodrome pour travailler sur un lotissement.

Le mois dernier, la responsable du contenu de la BBC, Charlotte Moore, a révélé que le tournage de la série 34 de Top Gear avait été interrompu.

Steve McDonald Photographie

Bbc

Freddie avec les co-animateurs de Top Gear Chris Harris et Paddy McGuinness[/caption] AP : Association de la presse

Freddie et sa femme Rachael avant l’accident[/caption]

Elle a déclaré: « Ma priorité pour le moment est de soutenir Freddie tout au long de son rétablissement, donc je pense qu’il serait vraiment inapproprié pour nous de reprendre le tournage maintenant. »

Elle a ajouté: « Je pense que nous devons parler de ce que Freddie veut faire. »

Peu de temps après l’annonce de l’accident, le fils adolescent du vainqueur des Cendres, Corey, a affirmé que son père était « chanceux d’être en vie ».

Freddie – qui avait co-présenté Top Gear aux côtés de Paddy McGuinness et Chris Harris – a été dit par son ami Piers Morgan qu’il avait dû être opéré.

Hier soir, une source a ajouté: « La façon dont la BBC peut ramener Top Gear et penser qu’elle incitera un jour un trio de présentateurs à effectuer à nouveau des cascades défiant la mort est un mystère.

En plus de cela, les frais d’assurance vont exploser – malheureusement, cela ne semble tout simplement pas faisable.

« Le ramener, sans mesures incroyablement strictes qui modifieraient tout le format de l’émission, semble très invraisemblable. C’est la fin d’une époque. »

Le mois dernier, Freddie a été photographié pour la première fois depuis l’accident, conduit par sa femme, Rachael.

Sa bouche était recouverte d’une écharpe de sport à col haut.

Il n’a pas encore commenté l’incident et n’a pas été sur les réseaux sociaux depuis le 10 décembre.

À l’heure actuelle, il n’a rien fait pour poursuivre la BBC, mais il pourrait être en ligne pour une indemnisation à sept chiffres en fonction des conclusions du rapport d’enquête.

Hier soir, un porte-parole de la BBC a refusé de commenter, mais a fait référence à une déclaration publiée en mars.

Il a déclaré: « BBC Studios a conclu son enquête sur l’accident qui a malheureusement blessé le présentateur Freddie Flintoff. Nous avons sincèrement présenté nos excuses à Freddie et nous continuerons à le soutenir dans son rétablissement.

Quasi-accidents lors d’une émission à succès

L’ANCIEN animateur de Top Gear, Richard Hammond, a déjà subi le pire accident de l’histoire de l’émission de la BBC.

En 2006, il a failli mourir au volant d’un Vampire Dragster, qui s’est renversé à 288 mph.

Getty

Richard Hammond a failli mourir au volant d’un Vampire Dragster, qui a basculé à 288 mph[/caption]

Il a été placé dans un coma artificiel pour faciliter son rétablissement.

Richard a également vécu une expérience de mort imminente lors du tournage de The Grand Tour en 2017 lorsque le Rimac qu’il conduisait a fait carrière sur une colline en Suisse.

Depuis l’accident de Richard en 2006, aucun accident Top Gear plus grave n’a été enregistré jusqu’à celui de Freddie plus tôt cette année.

Les anciens hôtes Jeremy Clarkson et James May ont déjà eu des incidents mineurs, dont ils se sont tous deux éloignés.

Freddie a également subi un mauvais coup en 2019.

Il conduisait une voiture à vélo à trois roues lorsqu’il l’a écrasée à 125 mph.

Heureusement, il s’est éloigné de la scène sans blessures durables.