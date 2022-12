Freddie Flintoff: ancien joueur de cricket anglais transporté à l’hôpital après un accident lors du tournage de Top Gear | Nouvelles du cricket

La BBC a confirmé qu’Andrew Flintoff a été transporté à l’hôpital mardi matin après avoir été impliqué dans un accident alors qu’il travaillait sur Top Gear.

Dans un communiqué, un porte-parole de la BBC a déclaré: “Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont rendus sur les lieux immédiatement.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Le présentateur de télévision de 45 ans et ancien joueur de cricket professionnel présente l’émission BBC One depuis 2019.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

