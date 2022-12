Freddie Flintoff: ancien joueur de cricket anglais transporté à l’hôpital après un accident lors du tournage de Top Gear | Nouvelles du cricket

Andrew Flintoff se “récupère” d’un accident lors du tournage de Top Gear, selon son ami et collègue diffuseur Piers Morgan.

L’ancien joueur de cricket anglais de 45 ans devenu présentateur de télévision a été impliqué dans l’accident mardi matin alors qu’il se trouvait sur la piste d’essai de Top Gear à l’aérodrome de Dunsfold dans le Surrey.

Morgan, un ami de Flintoff, a déclaré qu’il avait pris contact avec la famille et offert une perspective optimiste.

“On m’a dit que c’était un accident assez grave et que Freddie ira bien, mais c’est peut-être un peu plus grave que prévu”, a déclaré Morgan. parlerSPORT.

“On m’a dit qu’il ira bien, ce qui est une excellente nouvelle, mais on m’a aussi dit que c’était un coup assez désagréable et qu’il a subi une intervention chirurgicale et qu’il se remet maintenant et que nous devrons attendre et voir.

“J’ai été en contact avec eux en privé, mais je veux juste lui souhaiter, ainsi qu’à sa famille, Rachel sa femme, tout le meilleur et je pense que nous croisons tous les doigts pour que le grand homme s’en sorte bien. “

Image:

Flintoff a connu une carrière internationale de cricket extrêmement réussie





La BBC a rapporté que les blessures de Flintoff ne sont pas considérées comme mettant sa vie en danger et il est entendu que l’accident ne s’est pas produit à grande vitesse.

“Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce (mardi) matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont rendus sur les lieux immédiatement”, a déclaré un porte-parole de la BBC.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Parler à Sky Sports Nouvelles de Karachi avant le troisième test de l’Angleterre contre le Pakistan, Nasser Hussain a déclaré que l’équipe d’Angleterre était “un peu inquiète”.

“Nous l’avons suivi ici et avons essayé d’entrer en contact avec l’agent de Freddie et les gens autour de Freddie. Nous nous sommes réveillés aux nouvelles ce matin. L’équipe d’Angleterre est dans sa salle d’équipe, et ils sont un peu inquiets,” Hussain, qui a joué aux côtés de Flintoff, a déclaré.

“Nous savons probablement autant que vous et croisons les doigts que Freddie va bien. C’est un personnage plus grand que nature. J’espère que de bonnes nouvelles suivront.”

Image:

Flintoff fait partie de l’équipe Top Gear avec Chris Harris et Paddy McGuinness depuis 2019





Flintoff a connu une carrière internationale de cricket extrêmement réussie, aidant surtout l’Angleterre à remporter sa première victoire des Ashes en 18 ans en 2005, avant d’aider son équipe à retrouver l’urne quatre ans plus tard.

Il a pris sa retraite du test de cricket à la fin de la série Ashes 2009, et d’autres formes de jeu en 2010, puis a eu un combat de boxe professionnelle en novembre 2012 à Manchester, où il a battu l’Américain Richard Dawson sur une décision aux points.

Le père de quatre enfants présente Top Gear depuis 2019 et a déclaré à l’époque: “Ce n’est pas souvent que vous avez la chance de faire les deux emplois de vos rêves, mais j’ai maintenant la chance de dire que j’aurai.

“J’ai toujours été passionné par les voitures et je suis ravi de rejoindre l’équipe Top Gear.”

L’accident n’est pas le premier auquel Flintoff est confronté depuis qu’il a commencé à travailler sur la série.

En février 2019, le présentateur a été impliqué dans un incident mineur lorsqu’il s’est écrasé sur un étal de marché à Mansfield, dans le Nottinghamshire.

En septembre de la même année, il s’est de nouveau écrasé alors qu’il conduisait un véhicule à trois roues à une vitesse signalée de 124 mph lors du tournage de Top Gear à Elvington Airfield dans le Yorkshire, mais s’est éloigné de l’incident indemne.