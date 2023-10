Freddie Flintoff a rapidement obtenu une composition crash de Top Gear... mais pourquoi les soldats qui servent notre pays doivent-ils attendre des années ?

INCONTESTABLEMENT, si Freddie Flintoff pouvait remonter le temps jusqu’au 13 décembre 2022, il le ferait.

Il ne monterait pas dans une Morgan Super 3, sans casque, et ne ferait pas le tour de l’aérodrome de Dunsfold.

La décision d’indemniser Freddie Flintoff pour son smash qui a changé sa vie l’année dernière est un champ de mines moral. Crédit : Caractéristiques Rex

Ben Parkinson, le vétéran le plus grièvement blessé de la guerre en Afghanistan, a dû lancer un contrôle judiciaire pour voir ses 152 000 £ portés à 546 000 £. Crédit : Bradley Page – News Group Newspapers Ltd

Si cette baguette magique voyageant dans le temps avait été agitée, Freddie serait aujourd’hui au sommet de sa santé physique et mentale.

Il n’y a pas d’argent au monde qui puisse compenser le traumatisme, les opérations chirurgicales sans fin, l’impact dévastateur que son accident de Top Gear a dû avoir.

Mais, aux yeux de la BBC, il y en a – 9 millions de livres sterling, en fait.

La décision des studios de la BBC d’indemniser le héros des Ashes pour son succès bouleversant l’année dernière est un champ de mines morale.

Mais en ce qui concerne les champs de mines, les militaires risquent quotidiennement leur vie et leur intégrité physique.

Ils reçoivent une fraction de ce montant pour des blessures encore plus graves.

Les familles reçoivent une somme dérisoire lorsque leurs proches MEURENT en service.

L’Army Dependants’ Trust est un organisme de bienfaisance qui fournit des subventions discrétionnaires en espèces aux personnes à charge des soldats décédés en service.

Selon le site Internet, la famille peut recevoir jusqu’à 15 000 £ en cas de décès.

Ce qui tourne en dérision la culture de la rémunération.

Sur le site Web du gouvernement, il est indiqué que les personnes blessées dans l’exercice de leurs fonctions reçoivent entre 1 236 £ et 650 000 £.

Ben Parkinson, le soldat le plus gravement blessé à avoir survécu à la guerre en Afghanistan, a dû lancer un contrôle judiciaire qui a vu sa maigre somme du ministère de la Défense passer de 152 000 £ à 546 000 £.

Ben a perdu ses jambes, s’est cassé le dos et a subi des lésions cérébrales à vie lorsque sa Land Rover a heurté une mine dans le sud de l’Afghanistan en 2006.

Il aura besoin de soins pour le reste de sa vie.

Grâce à son combat pour la justice, 2 700 autres anciens combattants ont vu leurs indemnités augmenter de 10 millions de livres sterling.

Le monde est biaisé.

Bien sûr, BBC Studios était damné s’il le faisait et damné s’il ne le faisait pas.

Dans le monde épineux du devoir de diligence d’aujourd’hui, il faut tout simplement que l’organisation fasse ce qu’il faut. Même si c’est rétrospectif.

Il est important de noter que cet énorme paiement à sept chiffres n’est pas payé par le payeur des droits de licence, car BBC Studios est la branche commerciale d’Aunty.

L’enfer et retour

Et Freddie avait droit à chaque centime.

En fait, il aurait pu obtenir le double de ce montant s’il avait décidé de poursuivre la société en justice à titre privé.

Mais il ne l’a pas fait. Il a fait une chose honorable.

Twitter était divisé après la révélation de l’histoire.

Pour chaque « bon pour lui, prenez-les pour chaque centime qu’il peut gagner », les gens ont souligné qu’il s’agissait d’un multimillionnaire qui montait volontairement dans une voiture de sport et savait sûrement dans quoi il s’embarquait lorsqu’il s’est inscrit sur Top. Engrenage; un spectacle farfelu et lourd qui glorifie un sport déjà dangereux.

Un spectacle qui se délecte de rendre l’extrême encore plus extrême.

Et celui qui a déjà vu la mort imminente d’un autre présentateur, Richard Hammond, laissé dans le coma après son fracas d’horreur à grande vitesse.

Comme l’a écrit un utilisateur : « J’ai reçu une petite somme après un accident qui a changé ma vie, il a fallu plus de 6 ans pour la régler.

« Le stress et l’examen minutieux n’en valaient pas la peine, car la somme ne change pas la vie.

« Les joies d’être pauvre et non célèbre. »

Un autre a ajouté : « Attristé.

« Les pompiers ne demanderaient pas de compo s’ils étaient brûlés, le monde est devenu fou depuis des années. »

Deux enquêtes ont été ouvertes, la première a innocenté BBC Studio pour négligence.

La seconde reste en cours.

Verrons-nous un jour les images et jugerons-nous par nous-mêmes qui était en faute ? Probablement pas.

Alors que le forfait de Freddie – qui comprend une thérapie indispensable – a été réglé en seulement dix mois, les simples mortels attendent généralement des années pour obtenir une quelconque indemnisation pour préjudice.

Le caractère très médiatisé de l’accident de la star signifie que son dossier a sans aucun doute été accéléré.

Ce qui doit être exaspérant pour les vétérans, ceux qui ont été blessés simplement pour avoir servi leur pays (pour une fraction du salaire de Freddie).

Hélas, c’est le problème de la célébrité, comment nous la valorisons.

Freddie mérite chaque centime. Il a traversé l’enfer et en est revenu.

On ne connaît toujours pas l’ampleur du bilan de cet accident.

Il ne s’est pas exprimé publiquement et, de l’avis de tous, n’est qu’une coquille de l’homme qu’il était autrefois.

Mais le problème est de savoir où cela s’arrête maintenant ?

Nous aurons sûrement tous trop peur pour prendre un risque – les employeurs, les propriétaires de petits immeubles, trop peur pour se tromper de peur d’être fermés.

NE FRAPPEZ PAS MADGE

MADONNA a 65 ans. Et elle continue à offrir aux gens le concert de leur vie.

Il y a quatre mois, elle a failli mourir.

Au lieu de tirer une Westlife et de s’asseoir sur une chaise pour chanter Like A Virgin, elle est de retour sur scène, tournoyant avec des jeunes hommes et femmes et donnant généralement tout ce qu’elle a à faire.

Même après avoir failli mourir il y a seulement quatre mois, Madonna est de retour sur scène et offre aux gens le concert de leur vie. Crédit : Splash News

Ceux qui la reprochent d’être « sursexualisée » doivent se remettre en question longuement.

C’est une femme qui a passé sa vie dans le gymnase – ce qui, vraisemblablement, lui a permis de reprendre la tournée si rapidement – ​​et une femme qui a fait carrière en étant provocatrice et en donnant une voix aux groupes minoritaires.

Laissez-la être Madge.

L’autre jour, alors que j’étais dehors pour dîner, j’ai vu un couple avec leurs deux jeunes enfants assis pour manger, tous scotchés à leur téléphone.

C’était triste à voir.

Les smartphones ont déjà remplacé nos montres, appareils photo, calendriers, réveils et conversations.

Ils ne doivent pas remplacer la famille.

UN VIN SUR MON EX

Un sondage mené auprès de 2 000 buveurs de vin a révélé que les buveurs de vin dépensent généralement 9 £ pour une bouteille pour eux-mêmes – et 12,50 £ pour recevoir des invités.

En effet, je m’achète souvent une bouteille bon marché de type Blue Nun, mais je stocke toujours, toujours, toujours du plonk décent dans les rares occasions où j’ai des visiteurs.

Clemmie parle de sa fureur après que son ex soit passé et ait ouvert une bouteille de vin coûteuse Crédit : La Nonne Bleue

Imaginez alors ma fureur totale lorsque mon ex est arrivé et a ouvert avec désinvolture LE vin LE PLUS CHER que j’ai acheté depuis longtemps – un acheté pour ouvrir fin octobre sobre.

Je regardais, bouillonnant silencieusement, buvant un citron vert et un soda.

Disclaimer : Les roues du bus sobre d’Octobre sont depuis bel et bien tombées.

Faire de la comédie sur PC, ce n’est qu’un gros pantalon

C’est officiel : le bon sens et la comédie ont envahi la salle.

Selon le scénariste britannique le plus célèbre, Richard Curtis – l’homme derrière Bridget Jones, Quatre mariages et un enterrement et Notting Hill – il s’est interdit d’utiliser le mot « gros » dans ses futurs films.

C’est juste un pantalon que le scénariste de Bridget Jones, Richard Curtis, s’est interdit d’utiliser le mot « gros » Crédit : Photos de divertissement / eyevine

L’adjectif, un descripteur, n’est pas PC.

Il a déclaré: « Je me souviens à quel point j’ai été choqué il y a cinq ans lorsque (ma fille) Scarlett m’a dit ‘Tu ne pourras plus jamais utiliser le mot ‘grosse' ».

« Wow (elle avait) raison. Dans ma génération, traiter quelqu’un de potelé (c’était drôle). . . ces blagues ne sont plus drôles.

Oh, mais ils le sont.

Être potelé n’est pas un handicap, ni quelque chose qui nous est imposé à la naissance.

C’est aussi un fait corpulent.

Si nous ne pouvons pas rire de nos cuisses en tronc d’arbre (Bridget J) ou déplorer un ventre roulé, nous ne sommes que des robots.

Des robots maigres et misérables.

SUIVEZ LE CHEF DE WILL

Une croisade de CÉLÉBRITÉ à laquelle je peux participer.

Will Young, le célèbre chanteur de Pop Idol, a lancé une pétition visant à interdire l’utilisation de chiens à des fins de tests scientifiques et de recherche.

La campagne de Will Young pour interdire les tests sur les chiens est enfin quelque chose que nous pouvons tous soutenir Crédit : willyoungofficial/instagram

Les capacités cognitives sophistiquées des plus belles créatures de Dieu signifient qu’elles sont régulièrement soumises à des « traumatismes psychologiques » lors des tests.

Selon Will, qui, semble-t-il, a fait ses recherches, un taux choquant de 92 pour cent des médicaments échouent lors des essais sur l’homme bien qu’ils aient été testés sur des animaux – un chiffre réitéré par des organisations caritatives, notamment Cruelty Free International.

Il faut que cela s’arrête.

Lisa Nandy et Jonathan Ashworth du Labour nous ressemblaient tous lors d’une fête de bureau Crédit : Twitter

AVEZ-VOUS déjà vu une photo plus festive au bureau ?

Lisa Nandy et Jonathan Ashworth du Labour nous ressemblaient tous, quatre Chablis légèrement chauds, les bras levés, chantant harmonieusement Pulp’s Common People.

Mon argent est sur M. Brightside pour la fête de Noël.

MARCHE DE LA HONTE

BIEN, je suis la personne qui a posé un carrelage dans la piscine familiale du Capt Tom.

Au sens figuré, bien sûr.

Espérons qu’Hannah Ingram-Moore soit obligée de faire l’équivalent de 100 tours de jardin en guise de pénitence. Crédit : Fourni

La famille du héros de la collecte de fonds du NHS a admis avoir empoché 800 000 £ grâce à trois livres qu’il avait écrits – et soumis la planification du complexe thermal au nom de l’association caritative.

Espérons que sa fille Hannah Ingram-Moore soit désormais obligée de faire l’équivalent de 100 tours de jardin en guise de pénitence.