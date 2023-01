Fred White, batteur de Earth, Wind & Fire, mort à 67 ans

Le batteur de Earth, Wind & Fire, Fred White, est décédé, a annoncé le groupe. Il avait 67 ans.

“Chers amis et fans de la famille… Notre famille est attristée aujourd’hui”, a écrit dimanche son frère et membre d’Earth, Wind & Fire, Verdine White, sur Instagram. “Avec la perte d’un membre de la famille incroyable et talentueux, notre frère bien-aimé Frederick Eugene “Freddie” White. Il rejoint nos frères Maurice, Monte et Ronald au paradis et joue maintenant du tambour avec les anges!”

Le message continuait: “Enfant protégé, membre de l’EWF ORIGINAL 9, avec des records d’or à l’âge de 16 ans! Il était le frère numéro 4 de la formation familiale.”

“Mais plus que cela à la maison et au-delà, il était le merveilleux frère qui était toujours divertissant et délicieusement espiègle ! Et nous pouvions toujours compter sur lui pour rendre une situation apparemment mauvaise plus légère !” Verdine a ajouté.

Il a conclu: “Il vivra dans nos cœurs pour toujours, repose au pouvoir bien-aimé Freddie !! Nous vous remercions tous pour votre amour, vos bénédictions et votre soutien en ce moment. Envolez-vous haut bébé frère, nous vous aimons au plus haut point [stars] et retour !”

Aucune cause de décès n’a été donnée.

