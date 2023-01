Fred White, batteur de Earth, Wind & Fire, décède à 67 ans

Fred White, qui, en tant que batteur avec Earth, Wind & Fire, a propulsé certaines des chansons les plus funky de l’histoire de la pop, aidant à fournir une bande-son aux mariages, aux bar-mitsvah, aux réunions de lycée et à toute autre fonction au cours de laquelle des personnes de tous âges dansent. , est décédé dimanche. Il avait 67 ans.

Son décès a été annoncé sur Instagram par son frère Verdine White, le bassiste du groupe. L’annonce n’a pas dit où il est mort ni donné la cause.

Fred White a été membre de Earth, Wind & Fire pendant une période charnière, du milieu des années 1970 au début des années 80, lorsque le groupe a fait une grande partie de sa musique la plus appréciée. Il a joué sur “Let’s Groove”, “Boogie Wonderland”, “Shining Star” et “September”, que Spotify répertorie comme ayant été joués sur sa plateforme 1,18 milliard de fois. Les premières mesures des chansons sont connues depuis longtemps pour déplacer les gens sur la piste de danse.

Earth, Wind & Fire a été fondé et dirigé par le demi-frère de Fred et Verdine, Maurice White. Bien que la musique du groupe soit reconnaissable à sa joyeuse section de cuivres et à sa voix douce, Maurice, dans ses mémoires de 2016, “My Life with Earth, Wind & Fire”, a décrit le groupe comme “un groupe de batteurs”.