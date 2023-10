Fred Warner des 49ers « submergé de gratitude » au milieu de la déroute des Cowboys

SANTA CLARA — Fred Warner est sorti de la défaite de dimanche soir contre les Cowboys avec un échappé forcé, un sack, une interception, une victoire de 42-10 et, trois jours plus tard, le prix du joueur défensif de la semaine de la NFC.

« Vous avez fait votre travail, Warner », a déclaré sa femme, Sydney, à la télévision. Podcast « La Maison Warner » le couple publie chaque semaine cette saison après les matchs des 49ers.

Son mari ne prenait pas pour acquis son travail ni la célébrité.

Warner a révélé qu’il avait transporté un ballon de football toute la semaine avant le match – une tactique empruntée à son ancien coéquipier Kwon Alexander – dans l’espoir de créer un plat à emporter pour les 49ers invaincus (5-0). Effectivement, Warner a forcé un échappé à la fin du premier quart-temps et, au début du quatrième quart-temps, il a intercepté une passe de Dak Prescott que le demi de coin Deommodore Lenoir a déviée.

« Quand vous parlez d’un petit panier d’amour parfait, cette balle n’aurait pas pu flotter selon une spirale plus douce et parfaite directement sur moi », a déclaré Warner sur le podcast. « Je devais juste le guider entre mes mains et « Ne le gâchez pas ».

«J’étais juste heureux d’avoir eu l’interception. À ce moment-là, je me dis : « oh mon Dieu, c’est irréel ». J’ai couru jusqu’à la zone des buts, je me suis mis à genoux et j’ai été submergé de gratitude à ce moment-là. C’est irréel. vous devez comprendre la gravité d’un match comme celui-là, Sunday Night Football, Niners-Cowboys, et c’est ce qui se passe ? »

La NFL en a pris note et a décerné à Warner son troisième prix de joueur de la semaine en carrière, et son premier depuis 2000. C’est le premier honneur de ce type cette saison pour un membre de la défense la mieux classée des 49ers. Le receveur large Brandon Aiyuk (semaine 1) et le porteur de ballon Christian McCaffrey (semaine 4) ont remporté les précédents honneurs offensifs de la NFC.

« Un jeu peut changer votre vie. Je le dirai toujours », a déclaré Warner. « Ce n’était pas forcément moi, ça aurait pu être n’importe qui. Si tout d’un coup, vous organisez le match de votre vie devant tout le pays, vous êtes désormais un nom connu. Ce n’est pas comme si j’en avais besoin pour une quelconque validation ou reconnaissance.

Warner vient de terminer sa deuxième saison All-Pro en cinq ans. Les 49ers joueront ensuite dimanche à Cleveland, où ils remporteront une séquence de 15 matchs consécutifs en saison régulière qui se sont heurtés à un éventuel barrage routier le week-end dernier.

«Je voulais ça, pour commencer, évidemment la victoire. Plus que tout, cela allait être notre match le plus difficile cette saison », a ajouté Warner. «Je voulais montrer ma domination et celle de notre défense sur leur défense.

« Tout le monde a parlé toute la semaine de la qualité de leur défense, et ils ont une excellente défense. Mais nous sommes sacrément bons et nous ne sommes même pas là où nous sommes censés être. Nous devons continuer à avancer, continuer à pousser. Ce sont les moments où vous avez besoin que vos grands joueurs réalisent des jeux importants.

« Je suis extrêmement béni et reconnaissant pour ce moment, parce que vous vous souvenez de ces moments pour toujours. »

Battre les Cowboys a une signification supplémentaire pour lui, et pas seulement parce que les 49ers les ont éliminés des séries éliminatoires au cours des deux dernières années. Warner a grandi en tant que fan dans la banlieue nord de San Diego, à San Marcos.

« Il y a quelque chose à propos de Dallas. Malheureusement, je déteste dire ça, j’ai grandi en étant fan des Cowboys », a déclaré Warner. « Depuis qu’ils ne m’ont pas repêché, je me dis, hé, vous aviez tous votre adversaire, et maintenant vous devez me voir. »