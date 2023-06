Fred Vasseur explique le défi de recrutement de Ferrari auquel les rivaux de F1 Red Bull et Mercedes ne sont pas confrontés

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, dit qu’il est concentré sur l’avenir alors qu’il cherche à remettre l’équipe sur le chemin de la victoire

Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, dit qu’il est concentré sur l’avenir alors qu’il cherche à remettre l’équipe sur le chemin de la victoire

Fred Vasseur s’est ouvert sur les défis auxquels il est confronté en essayant d’attirer les meilleurs cerveaux de la F1 vers Ferrari alors qu’il cherche à relancer l’équipe italienne.

Vasseur a remplacé Mattia Binotto en tant que directeur de l’équipe Ferrari au début de l’année, mais a enduré une première saison délicate à la tête de la voiture incohérente SF23 qui s’est révélée difficile à conduire pour Charles Leclerc et Carlos Sainz dans de nombreuses courses.

Le Français a également dû faire face à un certain nombre d’employés clés débauchés par d’autres équipes, notamment le responsable du concept de véhicule David Sanchez signé par McLaren tandis que le directeur sportif Laurent Mekies partira pour devenir le directeur de l’équipe AlphaTauri.

Vasseur dit que Ferrari « recrute beaucoup » eux-mêmes et qu’un ajout de grand nom non identifié sera annoncé « bientôt », mais il admet que Ferrari est basée en Italie – l’une des quatre seules équipes de F1 basées en dehors du Royaume-Uni – peut être un handicap dans le processus .

« Ce n’est pas la même situation – vous pouvez passer de Red Bull à Mercedes, garder les mêmes horaires, garder les enfants dans la même école et du vendredi au lundi, vous pouvez changer et tout est parfait », a déclaré Vasseur. Sky Sports F1est Rachel Brookes au GP du Canada.

« Si vous voulez venir en Italie, c’est une approche différente. Vous devez changer l’environnement familial, etc.

« Mais dès que vous êtes en Italie, je pense que c’est plus difficile de partir – la nourriture est bien meilleure et la qualité de vie en Italie est méga.

« Parfois ça peut jouer dans les discussions parce qu’ils doivent déménager la famille, ça dépend de la situation des enfants, ce n’est pas toujours facile mais dès qu’on arrive à attirer quelqu’un ils restent.

« J’ai eu la même situation chez Sauber, c’était difficile de leur demander de venir mais dès qu’ils étaient en Suisse ils sont restés en Suisse. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ferrari a rendu la vie aussi difficile que possible à Martin Brundle alors qu’il tentait d’enquêter pour savoir s’il y avait des problèmes avec la voiture de Charles Leclerc ! Ferrari a rendu la vie aussi difficile que possible à Martin Brundle alors qu’il tentait d’enquêter pour savoir s’il y avait des problèmes avec la voiture de Charles Leclerc !

Vasseur déplore les délais de recrutement en F1

Ferrari n’a pas remporté de championnat du monde depuis qu’il a remporté le titre des constructeurs en 2008 et a vu son défi échouer dans la seconde moitié de 2022 alors qu’il n’a jamais été en lice cette année alors que Red Bull s’est échappé du terrain.

Vasseur dit qu’il consacre une part importante de son temps à recruter du nouveau personnel pour redresser la fortune de Ferrari, mais a averti que la durée du « congé de jardinage » dans les contrats de F1 signifie qu’il faudra des années avant que des signatures clés puissent rejoindre et avoir un impact sur l’équipe.

Il a déclaré: « J’ai rejoint il y a quelques mois, vous devez comprendre quelle est la situation avant de commencer à recruter.

« Ce processus est long, ils rejoindront dans 12 ou 24 mois et même le processus de recrutement n’est pas du jour au lendemain, cela signifie que nous sommes au milieu de cela mais cela arrivera bientôt.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison Faits saillants du Grand Prix du Canada, la huitième course de la saison

« Le recrutement est là où la F1 n’est pas du tout agile.

« Cela veut dire que si vous avez un projet, si vous voulez travailler avec des gens, si vous voulez changer la structure d’un département – sans parler de Ferrari, dans un cas général – cela prend des mois pour comprendre ce que vous voulez faire, pour trouver les bonnes personnes, puis des mois ou des années pour les embarquer.

« Cela signifie que parfois vous parlez plus d’années que de races.

« Parfois, cela peut être frustrant parce que vous poussez comme un diable, je passe peut-être les deux tiers de mon temps au recrutement et nous signons un contrat pour la fin de 2024 dans le meilleur des cas, peut-être 2025. »

Vasseur sur Newey links : « Le poids du groupe plus que le poids de l’individu »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, a admis qu’il avait sérieusement envisagé de rejoindre Ferrari à deux reprises dans les années 1990. Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, a admis qu’il avait sérieusement envisagé de rejoindre Ferrari à deux reprises dans les années 1990.

Le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey, a été lié à Ferrari à plusieurs reprises et le gourou du design a révélé lors du GP d’Espagne qu’il avait rejeté à deux reprises les tentatives de rejoindre l’équipe italienne dans les années 1990.

Vasseur est resté timide quant à savoir s’il avait fait une nouvelle approche de Newey – qui a récemment signé un nouveau contrat chez Red Bull – pour rejoindre sa reconstruction chez Ferrari, mais pense que la force de l’ensemble de l’effectif est plus importante que les signatures de grands noms.

« Vous avez tous les grands noms de la F1. On me pose très souvent la question sur Max, Lewis, les meilleurs ingénieurs, etc. Bien sûr [you would want them] mais au final ce n’est pas comme ça, à la fin tu dois comprendre où tu es faible et pas et essayer de t’améliorer pas à pas.

« Je ne suis pas sûr que les grands noms de la F1, s’ils ne font pas partie du projet depuis le début, apportent-ils une valeur ajoutée ? S’ils rejoignent l’équipe et veulent tout changer, vous parlez de deux ou trois ans plus deux ou trois ans mais ce serait trop long.

« Je pense que nous avons une bonne structure. Nous devons certainement renforcer l’équipe et nous sommes sur cette voie, mais il ne s’agit pas que de grands noms.

« Dans les grandes équipes aujourd’hui, nous sommes environ 1 000 [employees] et je suis convaincu que le poids du groupe est beaucoup plus important que le poids de l’individu. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix du Canada Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix du Canada

L’histoire ne signifie pas que Ferrari mérite de gagner

Ferrari est l’équipe la plus titrée de F1 avec 16 titres de champion des constructeurs, 15 titres de champion des pilotes et 241 victoires en course.

Mais au milieu de leur sécheresse actuelle au championnat du monde, Vasseur a souligné que le succès historique de Ferrari ne signifie pas qu’il peut y avoir un état d’esprit qu’ils méritent de gagner.

« Ce n’est pas toujours utile de penser que parce que vous êtes Ferrari, les choses vont venir à vous », a déclaré Vasseur.

« Les affaires ne sont absolument pas comme ça. Cela signifie que si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez pousser pour cela.

« Mais je ne pense pas que ce soit le problème de l’équipe, ils poussent tous fort, ils essaient tous de faire de leur mieux et c’est probablement plus l’attente de l’extérieur que ‘c’est Ferrari, ils doivent gagner’. »

Red Bull cherche à poursuivre sa course victorieuse en 2023 alors qu’il retourne sur sa piste à domicile pour le GP d’Autriche – regardez en direct sur Sky Sports F1 du 30 juin au 2 juillet.