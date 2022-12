Fred Vasseur confirmé comme nouveau directeur de l’équipe Ferrari après le départ d’Alfa Romeo

Fred Vasseur quitte Alfa Romeo en janvier pour devenir directeur de l’équipe Ferrari

Fred Vasseur a été confirmé en tant que nouveau directeur de l’équipe Ferrari après son départ d’Alfa Romeo après six saisons.

Il succède à Mattia Binotto après que le joueur de 53 ans a annoncé sa démission à la lumière de l’équipe en deçà des attentes en matière de titre en 2022.

“Je suis vraiment ravi et honoré de prendre la direction de la Scuderia Ferrari en tant que Team Principal”, a déclaré Vasseur.

“En tant que personne qui a toujours eu une passion pour le sport automobile, Ferrari a toujours représenté pour moi le summum du monde de la course.

“Je suis impatient de travailler avec l’équipe talentueuse et vraiment passionnée de Maranello pour honorer l’histoire et l’héritage de la Scuderia et livrer pour nos Tifosi du monde entier.”

Vasseur arrive après avoir guidé Alfa Romeo à la sixième place du classement des constructeurs de Formule 1, marquant le meilleur résultat de l’équipe en une décennie.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.