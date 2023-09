Fred Siriex de First Dates révèle son élan à l’hôpital alors qu’il parle de procédures qui semblent douloureuses

La star de FIRST Dates, Fred Siriex, a réussi à donner le sourire à ses fans depuis son lit d’hôpital après avoir subi deux procédures très inconfortables.

Fred, 51 ans, a subi aujourd’hui une gastroscopie et une coloscopie dans le but de découvrir la cause profonde d’une carence en fer, découverte lors d’une analyse de sang.

INSTAGRAM

Fred Siriex a posé dans sa blouse d’hôpital après avoir subi deux interventions[/caption] INSTAGRAM

La star de First Dates a remercié son consultant suite à son admission[/caption]

La star de la télévision française a admis qu’il jouait avec l’idée de la sédation, mais a cherché à savoir s’il pouvait supporter la douleur sans.

Fred a fini par éviter les médicaments et a déclaré à ses fans qu’il avait réussi les deux procédures sans avoir besoin d’être assommé.

Dans une nouvelle publication sur Instagram, il a été photographié tenant ses doigts en signe de paix tout en portant une blouse d’hôpital.

Une autre photographie montre le maître d’hôtel First Dates habillé et posant avec son consultant.

Les adeptes de Fred n’ont pas tardé à lui souhaiter bonne chance, en écrivant : « Heureux que vous ayez fait cela et que vous laissiez tout au destin et au hasard. Bien joué mon ami.

« Passez un fabuleux week-end et profitez de votre dîner ce soir. Gros câlin. »

Un autre a écrit : « Merci d’avoir partagé votre expérience Fred, vous avez probablement évité à quelqu’un d’avoir inutilement peur de la procédure. »

Un troisième a écrit : « J’ai fait les deux demain, donc j’avais besoin d’entendre ça ! Merci, Fred, je dois juste passer ce soir.

Et quelqu’un d’autre a fait l’éloge : « D’accord avec votre description des deux procédures. Et c’est formidable que vous partagiez votre expérience pour aider les autres. Merci Fred.

Fred a dit aux fans qu’il devait subir une gastroscopie et une coloscopie après une prise de sang.

Le NHS déclare qu’une gastroscopie « est un test permettant de vérifier l’intérieur de votre gorge, votre tube alimentaire (œsophage) et votre estomac, connu comme la partie supérieure de votre système digestif ».

Les médecins effectuent la procédure en faisant passer un tube long, fin et flexible contenant une petite caméra dans la gorge et dans l’estomac.

Une coloscopie est décrite comme suit : « Une coloscopie est un test permettant de vérifier l’intérieur de vos intestins.

« Ce test peut vous aider à découvrir la cause de vos symptômes intestinaux.

« Un tube long, fin et flexible avec une petite caméra à l’intérieur est passé dans vos fesses. »

Fred a déclaré à ses partisans : « Il y a quelque temps, j’ai fait une prise de sang de routine qui a révélé une légère carence en fer.

« Cela nécessitait une enquête. Et j’ai donc été réservé pour une gastroscopie et une coloscopie.

« Pour être honnête, la simple pensée de ces procédures m’a vraiment stressé. Que pourrait-on trouver ?

« De plus, ce sont des procédures invasives. Aux États-Unis et en France, les patients sont sous sédation lorsqu’ils subissent ces deux procédures.

Au Royaume-Uni, c’est différent. Les patients peuvent refuser la sédation.

« Une gastroscopie ne nécessite qu’un spray anesthésiant sur la gorge tandis que de l’air et des gaz sont proposés pour la coloscopie.

« Avant les procédures, je me demandais quoi faire. Mettre sous sédation ou ne pas mettre sous sédation ?

« Est-ce nécessaire ? Est-ce que je ressentirais une douleur insupportable si je ne l’avais pas ? Ou la douleur viendrait-elle réellement de la peur et de l’anxiété associées à de telles procédures ? »

Fred a poursuivi en expliquant qu’il avait choisi de ne pas avoir de sédation après avoir parlé à son frère Pierre – médecin, chercheur en cancer et l’un des inventeurs du Cytospong – et à la consultante en gastroentérologie d’Oxford, le Dr Elizabeth Bird-Lieberman.

Il a déclaré : « Vous voyez, je ne crois pas et je ne veux pas prendre de drogues dont je n’ai pas besoin.

« Je suis occupé et je ne peux pas me permettre de prendre 24 heures de congé simplement parce que j’ai peur qu’un simple tube et une caméra passent de ma bouche à mon ventre et qu’un autre passe de mes fesses au bout de mon côlon. Toujours. Cela ne sert à rien d’être un héros pour rien.

Fred a ajouté : « Tous deux m’ont dit que je pouvais le prendre et qu’il n’était pas nécessaire de prendre un sédatif. Je leur fais confiance, j’ai donc suivi leurs conseils et je m’en suis passé.

« La gastrocopie est la plus désagréable des deux car elle donne des haut-le-cœur. Au fond, c’est horrible. Mais cela ne dure que 5 minutes. En ce qui concerne la douleur, j’ai eu bien pire. N’importe qui pourrait le prendre.

« En revanche, la coloscopie est une tâche facile. Un peu bizarre je dois l’admettre parce que ça te tient aux fesses mais on en a tous un et c’est la vie. Cependant, ce n’est PAS douloureux. Cela dure environ 20/30 minutes.

Fred a même pensé au moment où les médecins présents dans la pièce l’ont interrogé à propos de son ami et co-star de la télé, Gino d’Acampo.

Il a dit qu’il se reposerait désormais à la maison avec des biscuits, un plat indien à emporter et une bouteille de vin rouge.

Fred est surtout connu pour son rôle de maître d’hôtel dans First Dates.

Il joue également dans Celebrity Gogglebox aux côtés de son partenaire de longue date, Fruitcake.