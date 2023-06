Fred Sirieix révèle des plans pour un changement de carrière majeur après la fin du spectacle avec Gordon Ramsay et Gino D’Acampo

FRED Sirieix a révélé son intention de faire une émission d’histoire.

L’homme de 51 ans est surtout connu pour être sur First Dates et des émissions basées sur la cuisine, mais a fait demi-tour et veut s’essayer à quelque chose de nouveau.

S’adressant à The Sun, alors qu’il fait la promotion du gin G’Vine, Fred a partagé: «Je lis un livre incroyable intitulé Black Spartacus, sur un gars appelé Toussaint Louverture qui a dirigé la révolution en Haïti et je veux faire un projet passionné à son sujet. .

« Je pense qu’il y a une série sur des personnages historiques incroyables comme lui et une chose intéressante à son sujet, c’est qu’il était français, parce qu’Haïti était français, c’était une colonie française.

« Et c’est resté français pendant un moment et je n’ai pas encore fini le livre. Je ne sais pas ce qui s’est passé à la fin de sa vie.

«Mais il était très, très intelligent et je pense qu’il y a là un genre de programme historique très intéressant pour montrer les gens, le paysage et le pays d’Haïti, ainsi bien sûr que la nourriture. Cela en fait partie pour revenir en arrière et voir ce que les gens mangeaient à l’époque.

« Et puis l’état d’esprit et la façon dont les choses étaient quand Toussaint était sur le point. »

La star a ajouté: « Ce serait très intéressant. C’est donc très différent du genre de programme que je fais normalement, c’est plus une passion qu’autre chose, mais c’est quelque chose que je veux faire.

Ses plans surviennent quelques mois seulement après qu’il a été révélé qu’il ne filmera plus Gordon, Gino et Fred: Road Trip aux côtés de ses bons amis Gino D’Acampo et Gordon Ramsay

Gino a choqué les fans en annonçant sa sortie de l’émission ITV plus tôt cette année via une vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle il affirmait que des « complications contractuelles » avaient déclenché sa décision.

Interrogé sur la fin, Fred nous a dit : « C’est la vie. »

Fred est très occupé depuis et travaille actuellement avec la marque française de gin G’Vine gin, qui se distingue par sa différence car il est fabriqué à partir de raisins.

Être différent est quelque chose d’important pour Fred, mais il a expliqué comment il était « en voyage », découvrant qui il était dans la vie.

Il nous a dit : « J’ai 51 ans et je trouve encore des choses sur moi, tu sais ?

« Mais j’apprécie ce voyage et je suis différent ou si je me trompe, je suis heureux de me lever et de dire non, désolé, je me suis trompé.

« Au fond, je sais que je suis bon. Je suis une bonne personne. Je travaille là-dessus tous les jours pour être la version de moi que je veux être, mais je sais aussi que je ne suis pas pour tout le monde.

« Il y a des choses que je fais, des choses que je dis – ce n’est tout simplement pas pour tout le monde. Mais tant que cela n’empiète pas sur la liberté de quelqu’un d’autre, alors ça va.

