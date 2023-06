Fred Sirieix met fin aux espoirs de renaissance de Road Trip après le départ de Gino D’Acampo avec une réponse brutale

FRED Sirieix a fermé tout espoir d’un renouveau de Road Trip après que Gino D’Acampo ait quitté la série plus tôt cette année.

La star de First Dates, Fred, 51 ans, était apparue aux côtés de bons amis Gino et Gordon Ramsay dans la série populaire, mais n’a pas l’intention de retravailler à leurs côtés bientôt.

Getty

Fred Sirieix s’est ouvert sur la fin de sa collaboration avec Gino et Gordon[/caption]

S’adressant à The Sun alors qu’il faisait la promotion du gin G’Vine, Fred a déclaré à propos de la fin de la série: « C’est la vie », qui signifie « c’est la vie ».

Lorsqu’on lui a demandé s’ils travailleraient ensemble sur des projets à l’avenir, il a répondu: « On ne sait jamais dans la vie. »

Et interrogé pour savoir s’ils étaient tous encore proches, il a simplement répondu: « Ouais. »

Gino a choqué les fans en annonçant sa sortie de Gordon, Gino And Fred: Road Trip d’ITV plus tôt cette année via une vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle il affirmait que des « complications contractuelles » avaient déclenché sa décision.

Fred est très occupé depuis et travaille actuellement avec la marque française de gin G’Vine gin, qui se distingue par sa différence car il est fabriqué à partir de raisins.

Être différent est quelque chose d’important pour Fred, mais il a expliqué comment il était « en voyage », découvrant qui il était dans la vie.

Il nous a dit : « J’ai 51 ans et je trouve encore des choses sur moi, tu sais ?

« Mais j’apprécie ce voyage et je suis différent ou si je me trompe, je suis heureux de me lever et de dire non, désolé, je me suis trompé.

« Au fond, je sais que je suis bon. Je suis une bonne personne. Je travaille là-dessus tous les jours pour être la version de moi que je veux être, mais je sais aussi que je ne suis pas pour tout le monde.

« Il y a des choses que je fais, des choses que je dis – ce n’est tout simplement pas pour tout le monde. Mais tant que cela n’empiète pas sur la liberté de quelqu’un d’autre, alors ça va.

La star a poursuivi: « Je pense que nous sommes tous en train de le faire. Je pense que je suis confiant et c’est bien.

« En fin de compte, qu’est-ce qui va arriver de pire ? Je vais mourir. C’est le pire qui puisse arriver. Donc le reste va être donné.

Fred Sirieix, personnalité de la télévision et ambassadeur de G’Vine, travaille avec la marque pour inspirer les gens à « Gin your Way ».