FRED Sirieix a comparé Teen First Dates à un documentaire de David Attenborough alors que des jeunes « vilains » se baisaient pendant le dîner.

L’émission dérivée donne aux adolescents entre 16 et 19 ans la chance de participer à leurs tout premiers rendez-vous.

Fred dit que les adolescents se comportent comme des adultes – et cela signifie également qu’ils ont volé quelques baisers, des câlins et même des poignées de main.

S’adressant à The Sun’s TV Mag, il a déclaré: «Ils se sont bien comportés, je veux dire, certains d’entre eux sont plus méchants que d’autres.

« Certains d’entre eux sont plus introvertis et d’autres sont plus extravertis et il y a tout entre les deux, tout comme les adultes. Certains d’entre eux sont des adultes parce qu’ils ont 18 ou 19 ans mais ils ont entre 16 et 19 ans. »

Il a ajouté: «Ce que vous voyez dans la série First Dates sur Channel 4 et ce que vous verrez sur la série pour adolescents, vous verrez quelques similitudes.

«Mais ce que cela fait avec les adolescents, surtout pour nous parce que nous ne sommes évidemment plus des adolescents, cela vous ramène à l’époque où vous étiez adolescent et qui vous étiez adolescent et ce que vous faisiez et ce que vous disiez. vous ramène dans le passé. «

Fred – qui est le marieur Maître D ‘depuis le début du programme en 2013 – dit que la série pour adolescents est « presque comme un programme nature ».

La star continue: «C’est l’appel de la nature, en tant qu’adolescent, vous voulez physiquement rencontrer quelqu’un.

«C’est comme ça que nous sommes en tant qu’êtres humains. Cela commence quand nous sommes adolescents. Plus tard dans la vie, c’est quand nous voulons rencontrer quelqu’un avec qui être parce que c’est encore ce pour quoi nous sommes génétiquement programmés.

«C’est super d’être là et pour moi, quand je fais First Dates, c’est presque comme un programme nature et quand je suis là-bas, c’est presque comme être David Attenborough!

«Témoins de toute cette beauté, ces gens se rencontrent et veulent établir ce lien. Peuvent-ils établir une connexion? Est-ce qu’ils l’ont? Sont-ils adaptés les uns aux autres? Ou peut-être pourraient-ils dépendre de la façon dont ils se comportent les uns avec les autres. «

Le spectacle a déménagé de son emplacement de Londres à The Refinery à Manchester.

Vous pouvez lire l’interview complète dans TV Mag, disponible uniquement avec The Sun tous les samedis.