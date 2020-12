Fred Sasakamoose a commencé à patiner sur des lames que son grand-père avait attachées à ses mocassins. Son bâton de hockey était une branche de saule. Un disque de fumier de vache a servi de rondelle. La patinoire était un lac gelé. C’était loin de la Ligue nationale de hockey. Mais c’est là qu’il a atterri. Sasakamoose n’a disputé que 11 matchs dans la LNH en tant que membre des Blackhawks de Chicago lors de la saison 1953-54. Mais son impact était démesuré: Sasakamoose a été l’un des premiers athlètes autochtones à jouer le passe-temps national du Canada au plus haut niveau. Cela a fait de lui un héros pour les peuples des Premières Nations dans un pays qui les marginalisait souvent. Plus tard, il a passé des décennies à encadrer et à encourager de jeunes joueurs autochtones à travers le pays; en 2018, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions civiles du pays. «Il y a eu beaucoup de joueurs autochtones depuis que j’ai commencé, mais il est bon de penser que j’ai inspiré les enfants indiens à l’époque», a écrit Sasakamoose dans un mémoire, «Call Me Indian», qui sera publié en avril. «Leur a montré, montré à tout le monde, que nous pouvions réussir dans le monde blanc. C’est plus important que n’importe quel prix. »

Sasakamoose est décédé le 26 novembre à Prince Albert, en Saskatchewan. Il avait 86 ans. La LNH, qui a annoncé le décès, m’a dit il avait été hospitalisé pour des complications de Covid-19. Reggie Leach, la première superstar autochtone de la LNH, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage. « Beaucoup de gens disent qu’il n’a joué que 11 matchs, » Leach a dit à la Société Radio-Canada. «Mais ces 11 matchs étaient tout pour nos membres des Premières Nations.

Frederick Sasakamoose est né le jour de Noël 1933 dans la nation crie d’Ahtahkakoop, dans le centre de la Saskatchewan. Il était l’un des 11 enfants, dont six n’ont pas survécu à l’enfance. À l’âge de 6 ans, des agents du gouvernement canadien sont venus dans la réserve et l’ont jeté avec son frère Frank dans un camion. Ils faisaient partie des nombreux enfants autochtones du Canada qui ont été retirés de force de leur famille pour aller à l’école.

« Nous ne savions pas ce qui se passait, » il a déclaré au journaliste Aaron Lakoff pour un épisode de 2018 du podcast «Only a Game» de la station de radio publique de Boston, WBUR. «Nous étions trop petits.» Sasakamoose passerait des années à St. Michael’s, l’un des pensionnats indiens les plus connus du Canada, à Duck Lake, à environ 60 milles de la maison des Sasakamoose. Les écoles, financées par le gouvernement mais gérées en grande partie par des églises, ont fonctionné de 1883 à 1998, date à laquelle la dernière a fermé. Le gouvernement a présenté ses excuses pour la pratique et a indemnisé les survivants, et un rapport de la Commission vérité et réconciliation en 2015 a appelé le système «génocide culturel». La vie à St. Michael’s était sombre. «Je n’ai jamais entendu de mots d’encouragement», a écrit Sasakamoose dans ses mémoires. «Commandes et corrections. C’est tout ce que nous avons jamais. Mais il a trouvé de la joie à jouer au hockey. Un mentor de St. Michael’s, le révérend Georges Roussel, un prêtre catholique romain, l’a plus tard emmené à Moose Jaw, en Saskatchewan, pour jouer au hockey junior – un relais pour les ligues professionnelles. Après quatre saisons, Sasakamoose a appris qu’il avait été sélectionné par les Blackhawks de Chicago de la LNH Il a fait ses débuts en championnat le 20 novembre 1953 contre les Bruins de Boston. Au cours de ses 11 matchs, il a joué contre des légendes comme Gordie Howe et Maurice Richard. Lors d’un match à Chicago, l’organiste a joué le vieux morceau de Broadway «Indian Love Call» après l’annonce du nom de Sasakamoose. On lui a ensuite demandé si cela l’avait offensé. «Le fait que le public blanc ne comprenait pas vraiment qui j’étais ou d’où je venais, le fait qu’ils ne comprenaient pas la signification des symboles qu’ils utilisaient, eh bien, cela n’a pas diminué ma fierté du tout », Écrivit-il plus tard.